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Председатель НС Вьетнама принял руководителя сингапурской компании Sembcorp Development
Чан Тхань Ман выразил удовлетворение активным развитием стратегического партнерства между Вьетнамом и Сингапуром, укреплением двустороннего политического доверия и сотрудничества, особенно в сфере экономики и торговли. Он подтвердил, что Вьетнам высоко ценит присутствие сингапурского бизнеса, и выразил надежду на продолжение сотрудничества с Sembcorp, сосредоточившись на проектах, связанных с развитием интеллектуальной, современной и устойчивой инфраструктуры промышленных парков и реализацией проектов в области чистой энергетики.
В свою очередь, Ли Арк Бун отметил, что Sembcorp работает во Вьетнаме уже 28 лет и что VSIP стал символом успешного сотрудничества между Сингапуром и Вьетнамом.
Как компания, активно работающая в Юго-Восточной Азии, Sembcorp обнаружила, что правительство Вьетнама создало благоприятные условия для инвестирования и ведения бизнеса в стране, сказал Ли Арк Бун. Он заявил, что намерен продолжать активные инвестиции в VSIP и другие проекты в различных населенных пунктах Вьетнама, уделяя особое внимание «зеленым» и высокотехнологичным проектам. Он выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны Вьетнама, особенно в развитии новых цепочек создания стоимости для группы.
Приветствуя планы Sembcorp по расширению инвестиций и развитию моделей низкоуглеродных и высокотехнологичных индустриальных парков во Вьетнаме, Чан Тхань Ман подчеркнул, что эта инициатива соответствует изменению модели роста Вьетнама в сторону отраслей с высокой добавленной стоимостью и устойчивостью. Председатель НС Вьетнама отметил, что расширение инвестиций Sembcorp соответствует приоритетам обеих стран, и пообещал, что Вьетнам продолжит устранять препятствия, стоящие перед иностранными инвесторами, обеспечивая общее развитие и способствуя экономическому росту Вьетнама.
НС Вьетнама создаст оптимальные правовые условия для сингапурских инвесторов, сказал Чан Тхань Ман, отметив, что в стране недавно был принят ряд новых законов и поправок, касающихся земельных отношений, бизнеса в сфере недвижимости, инвестиций, финансов и бюджетного регулирования, направленных на устранение узких мест и создание благоприятной среды для привлечения иностранных инвестиций.
Он пообещал, что законодательные органы Вьетнама будут и впредь сопровождать и поддерживать иностранных инвесторов и международные группы, чтобы они могли эффективно и успешно работать во Вьетнаме.