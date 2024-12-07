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НОВОСТИ

Председатель НС Вьетнама принял лидера японской партии Комэйто

6 декабря в Токио состоялась встреча председателя Национального собрания (НС) Чан Тхань Мана с Сайто Тецуо, главным представителем партии Комэйто, партнера правящей Либерально-демократической партии по коалиции.
  Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман (справа) встречается с Сайто Тецуо, главным представителем партии Комэйто в Токио, 6 декабря. Фото: ВИA  
Поздравив Сайто Тецуо с избранием на пост лидера Комэйто, Чан Тхань Ман выразил уверенность в том, что правящая коалиция продолжит добиваться больших успехов, способствуя дальнейшему процветанию Японии и укреплению ее международной репутации и авторитета.

Чан Тхань Ман передал Сайто Тецуо и лидерам Комэйто приветствие от генерального секретаря То Лама и других высших руководителей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ). Он поблагодарил японский народ, и в частности Комэйто, за ценную поддержку усилий по развитию и строительству Вьетнама. Он предложил обеим сторонам поддерживать регулярные и гибкие обмены, включая визиты на высоком уровне, а также обмен теориями и опытом между КПВ и правящей коалицией.

Со своей стороны Сайто Тецуо поприветствовал председателя НС Чан Тхань Мана и его делегацию во время их официального визита в Японию и поздравил его с избранием на новую должность.

Он заявил, что у Комэйто сложились тесные отношения с КПВ, и пообещал еще больше углубить дружбу между двумя странами во время своего пребывания на посту.

Лидер Комэйто поздравил То Лама с избранием на пост генерального секретаря Центрального комитета КПВ, высоко оценив его лидерство в определении направлений развития Вьетнама в новую эпоху - эпоху подъема нации. Сайто Тецуо выразил уверенность, что под руководством КПВ во главе с То Ламом Вьетнам добьется новых успехов и продолжит свое развитие.

Он отметил, что во время празднования 50-летия японо-вьетнамских дипломатических отношений в 2023 году обе стороны провели несколько встреч не только на высоком, но и на всех уровнях в целом. В частности, они повысили уровень своих отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире. Он выразил надежду, что в будущем эти отношения продолжат укрепляться и развиваться.

Подчеркнув сходство между Вьетнамом и Японией, лидеры двух стран обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества по всем каналам, включая партию, правительство и парламент, а также обмен между людьми, обмен опытом и обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес, и пути углубления их дружбы и солидарности.

Чан Тхань Ман попросил, чтобы партия продолжала поддерживать практическое сотрудничество между Вьетнамом и Японией в области экономики, торговли, инвестиций и официальной помощи развитию нового поколения (ОПР). Руководитель НС Вьетнама выразил надежду, что японские предприятия помогут своим вьетнамским коллегам влиться в глобальные цепочки поставок.

Он также пожелал, чтобы Комэйто продолжала поддерживать и создавать благоприятные условия для более чем 600 000 вьетнамцев, живущих, обучающихся и работающих в Японии в долгосрочной перспективе.

ИЖВ/ВИА

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