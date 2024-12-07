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Председатель НС Вьетнама принял лидера Конституционно-демократической партии Японии

6 декабря в Токио, в рамках своего официального визита в Японию, председатель Национального собрания (НС) Вьетнама Чан Тхань Ман принял председателя Конституционно-демократической партии Японии (КДПЯ) Ёсихико Ноду.
  Председатель НС Чан Тхань Ман (справа) и председатель Конституционно-демократической партии Японии Ёсихико Нода на встрече в Токио 6 декабря. Фото: ВИA  
Поздравив КДПЯ с большим успехом на выборах в Палату представителей Японии в октябре,Чан Тхань отметил последние успехи в отношениях двух стран, включая повышение уровня связей до «Всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире» в 2023 году.
Он также высоко оценил прогресс в связях между Коммунистической партией Вьетнама и КДПЯ, о чем свидетельствует подписание соглашения о сотрудничестве в прошлом году.

В то же время Ёсихико Нода подтвердил, что на своем посту он будет способствовать активизации обменов и сотрудничества между двумя партиями в соответствии с подписанным соглашением.

По его мнению, поскольку люди трудоспособного возраста составляют большинство населения Вьетнама, в то время как в Японии ситуация противоположная, две страны могут работать вместе, чтобы поддержать парадоксальный сценарий друг друга.

Обладая техническими и технологическими преимуществами, Япония может помочь Вьетнаму в реализации крупномасштабных проектов и программ, сказал Ёсихико Нода.

Высоко оценив чувства Ёсихико Ноды по отношению к Вьетнаму во время его пребывания на посту премьер-министра Японии 12 лет назад, Чан Тхань Ман подчеркнул, что КДПЯ является престижной партией в Палате представителей Японии, и что, по его мнению, благодаря своему авторитету КДПЯ и ее председатель будут и впредь способствовать укреплению отношений между парламентами стран в предстоящее время.

В настоящее время Япония является крупнейшим поставщиком официальной помощи в целях развития (ОПР) для Вьетнама, отметил он, призвав Ёсихико Ноду выступить за предоставление ОПР нового поколения для проектов развития инфраструктуры Вьетнама.

По его словам, поскольку обе страны все еще обладают значительным потенциалом и преимуществами, которые необходимо использовать, они должны расширять сотрудничество в различных сферах, чтобы соответствовать своему всеобъемлющему стратегическому партнерству.

На недавно завершившейся 8-й сессии 15-й созыв НС Вьетнама принял и обсудил множество важных законопроектов, касающихся инвестиций и бизнеса. Он также работает над совершенствованием правового коридора и благоприятного инвестиционного климата для иностранных предприятий, в том числе из Японии, чтобы стимулировать стабильную и долгосрочную деятельность в стране, добавил председатель НС.

По этому случаю председатель НС Вьетнама предложил КДПЯ и Ёсихико Ноде продолжать поддерживать и создавать условия для того, чтобы вьетнамская община могла стабильно жить, учиться и работать в Японии.

ИЖВ/ВИА

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