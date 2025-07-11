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Председатель НС Вьетнама принял заместителя председателя регионального представительного совета Индонезии
Чан Тхань Ман выразил свое удовлетворение процветанием отношений между Вьетнамом и Индонезией в последние годы, подчеркнув, что на основе их давних связей, общих интересов, общих точек зрения, а также членства в АСЕАН, углубление двусторонних отношений будет не только служить интересам двух народов, но и способствовать созданию единой, сильной и сплоченной АСЕАН, а также миру, стабильности и развитию в регионе и за его пределами.
Он призвал Индонезию облегчить доступ на рынок для вьетнамских товаров, особенно сельскохозяйственной продукции и товаров с сертификатом Халяль, с целью увеличить объем двусторонней торговли до 18 миллиардов долларов США к 2028 году. Он также призвал к эффективной реализации меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области рыболовства, подписанного в январе 2024 года.
Йоррис Равеяй, в свою очередь, высоко оценил важные результаты государственного визита генерального секретаря партии Вьетнама То Лама в Индонезию, в частности, повышение уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, отметив, что эта веха имеет особое значение, поскольку две страны готовятся отметить 70-ю годовщину дипломатических отношений.
Он поздравил и похвалил Вьетнам за недавнюю реорганизацию административных единиц и создание двухуровневой системы местной администрации, назвав это убедительным свидетельством решимости страны упорядочить и повысить эффективность работы государственного аппарата в духе служения народу.
Отметив значительные достижения в торгово-экономических связях, индонезийский чиновник предложил двум странам укреплять сотрудничество в области продовольственной безопасности, зеленой экономики, циркулярной экономики, возобновляемых источников энергии, науки и техники, а также устойчивого развития, особенно устойчивого управления отходами.
Он также выразил надежду на изучение опыта Вьетнама в области разработки нормативно-правовых актов, обеспечения эффективной координации между центральными и местными органами власти и содействия участию общественности в реализации политики, связанной с циркулярной экономикой и устойчивым управлением отходами.
Что касается парламентского сотрудничества, Чан Тхань Ман предложил активизировать обмен делегациями и встречи на всех уровнях, а также расширить сотрудничество и обмен опытом между двумя законодательными органами, особенно между специализированными комитетами, парламентскими группами дружбы, женщинами-парламентариями и молодыми законодателями. Он подчеркнул, что это сотрудничество должно охватывать не только правовые и институциональные вопросы, но и глобальные проблемы, такие как цифровая трансформация, зеленый рост и борьба с изменением климата.
Он также подчеркнул, что обе стороны должны эффективно контролировать выполнение соглашений высокого уровня, в частности, разработку плана действий по реализации всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Индонезией, который включает положения о межпарламентском сотрудничестве.
Стороны также договорились продолжать укреплять сотрудничество для усиления солидарности и центральной роли АСЕАН, особенно в региональных вопросах.
Вьетнам и Индонезия будут координировать и поддерживать друг друга на региональных и международных форумах, особенно в АСЕАН, ООН и Движении неприсоединения, а также на многосторонних парламентских форумах, таких как Межпарламентская ассамблея АСЕАН (AIPA), Межпарламентский союз (IPU) и Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум (APPF), добавили они.