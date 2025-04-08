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Председатель НС Вьетнама принял заместителя председателя Постоянного комитета ВСНП
Партия, государство, парламент и народ Китая всегда придают большое значение отношениям с Вьетнамом, заявил Лосанг Джамкан, отметив, что ВСНП Китая готов тесно сотрудничать с НС Вьетнама, чтобы способствовать укреплению дружбы и братства между двумя странами, продвижению на новый этап динамичного развития на основе 75-летних дипломатических отношений, которые бережно взращивались поколениями лидеров и народов обеих стран.
Он также выразил уверенность в том, что Вьетнам успешно проведет всевьетнамский партийный съезд 14-го созыва.
Председатель НС Вьетнама подчеркнул плодотворное развитие отношений между двумя партиями, государствами и законодательными органами Вьетнама и Китая в последнее время, отметив, что обмены и встречи на высоком уровне организуются с беспрецедентной частотой, и укрепляют политическое доверие.
Он предложил более тесную координацию между законодательными органами двух стран, чтобы хорошо подготовиться к предстоящим визитам и встречам лидеров Вьетнама и Китая на высоком уровне и эффективно реализовать соглашение о сотрудничестве, подписанное в апреле 2024 года между НС Вьетнама и ВСНП.
Чан Тхань Ман подчеркнул необходимость дальнейшего повышения роли и силы законодательных органов в продвижении взаимопонимания, расширении обменов и сотрудничества между населенными пунктами двух стран, повышении уровня просвещения населения о традиционных и дружеских отношениях между двумя партиями, государствами и народами Вьетнама и Китая.
Необходимо и дальше укреплять связи между двумя экономиками, сосредоточившись на реализации масштабных и символических проектов, которые олицетворяют отношения сотрудничества между двумя странами, сказал он, предложив Китаю продолжать открывать свой рынок для вьетнамских товаров, особенно сельскохозяйственной продукции и морепродуктов, для выхода на китайский рынок.
Лосанг Джамкан пообещал донести предложения Чан Тхань Мана до высшего руководства Китая о необходимости укрепления сотрудничества двух сторон на многосторонних форумах и в международных механизмах на благо народов обеих стран и во имя общих интересов международного сообщества.
Он согласился с тем, что необходимо лучше контролировать и решать вопросы на море, строго выполнять общие понимания высокого уровня и Соглашение об основных принципах урегулирования вопросов, связанных с морем, между Вьетнамом и Китаем.
Китайский чиновник подтвердил, что Китай готов импортировать высококачественную продукцию из Вьетнама, в том числе сельскохозяйственную, и выразил надежду, что Вьетнам будет активно направлять делегации для участия в китайских импортно-экспортных выставках, включая выставку АСЕАН-Китай.
Пользуясь случаем, Чан Тхань Ман передал председателю Постоянного комитета ВСНП Китая Чжао Лэцзи свои теплые пожелания и приглашение посетить Вьетнам в ближайшее время.