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Председатель НС Вьетнама принял заместителя председателя Постоянного комитета ВСНП

7 апреля в Ташкенте, Узбекистан, в рамках 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), председатель Национального собрания (НС) Вьетнама Чан Тхань Ман принял заместителя председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая Лосанга Джамкана.
  Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман (справа) и заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая Лосанг Джамкан. Фото: ВИA  
На встрече Чан Тхань Ман подтвердил, что укрепление и развитие дружественных, основанных на сотрудничестве, стабильных и долгосрочных отношений с Китаем является последовательной политикой, стратегическим выбором и главным приоритетом внешней политики Вьетнама, и Вьетнам готов работать с Китаем для эффективной реализации общих пониманий и совместных заявлений высокого уровня между Вьетнамом и Китаем, постоянного углубления всеобъемлющего стратегического партнерства и вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение в рамках шести основных направлений.

Партия, государство, парламент и народ Китая всегда придают большое значение отношениям с Вьетнамом, заявил Лосанг Джамкан, отметив, что ВСНП Китая готов тесно сотрудничать с НС Вьетнама, чтобы способствовать укреплению дружбы и братства между двумя странами, продвижению на новый этап динамичного развития на основе 75-летних дипломатических отношений, которые бережно взращивались поколениями лидеров и народов обеих стран.

Он также выразил уверенность в том, что Вьетнам успешно проведет всевьетнамский партийный съезд 14-го созыва.

Председатель НС Вьетнама подчеркнул плодотворное развитие отношений между двумя партиями, государствами и законодательными органами Вьетнама и Китая в последнее время, отметив, что обмены и встречи на высоком уровне организуются с беспрецедентной частотой, и укрепляют политическое доверие.

Он предложил более тесную координацию между законодательными органами двух стран, чтобы хорошо подготовиться к предстоящим визитам и встречам лидеров Вьетнама и Китая на высоком уровне и эффективно реализовать соглашение о сотрудничестве, подписанное в апреле 2024 года между НС Вьетнама и ВСНП.

Чан Тхань Ман подчеркнул необходимость дальнейшего повышения роли и силы законодательных органов в продвижении взаимопонимания, расширении обменов и сотрудничества между населенными пунктами двух стран, повышении уровня просвещения населения о традиционных и дружеских отношениях между двумя партиями, государствами и народами Вьетнама и Китая.

Необходимо и дальше укреплять связи между двумя экономиками, сосредоточившись на реализации масштабных и символических проектов, которые олицетворяют отношения сотрудничества между двумя странами, сказал он, предложив Китаю продолжать открывать свой рынок для вьетнамских товаров, особенно сельскохозяйственной продукции и морепродуктов, для выхода на китайский рынок.

Лосанг Джамкан пообещал донести предложения Чан Тхань Мана до высшего руководства Китая о необходимости укрепления сотрудничества двух сторон на многосторонних форумах и в международных механизмах на благо народов обеих стран и во имя общих интересов международного сообщества.

Он согласился с тем, что необходимо лучше контролировать и решать вопросы на море, строго выполнять общие понимания высокого уровня и Соглашение об основных принципах урегулирования вопросов, связанных с морем, между Вьетнамом и Китаем.

Китайский чиновник подтвердил, что Китай готов импортировать высококачественную продукцию из Вьетнама, в том числе сельскохозяйственную, и выразил надежду, что Вьетнам будет активно направлять делегации для участия в китайских импортно-экспортных выставках, включая выставку АСЕАН-Китай.

Пользуясь случаем, Чан Тхань Ман передал председателю Постоянного комитета ВСНП Китая Чжао Лэцзи свои теплые пожелания и приглашение посетить Вьетнам в ближайшее время.

ВИА/ИЖВ

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