Председатель НС Вьетнама принял заместителя председателя Государственной Думы РФ

На встрече г-н Чан Тхань Ман отметил, что покойный генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг внес значительный вклад в становление и развитие всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран. "Он был близким другом российского народа. Вьетнам стремится сохранить его наследие в двусторонних отношениях" - сказал Чан Тхань Ман.

Председатель НС Вьетнама Чан Тхань Ман принял заместителя председателя Государственной Думы РФ Толстого Петра. Фото: ВИА

Председатель НС Вьетнама отметил, что вьетнамский народ всегда помнит искреннюю поддержку, которую российский народ оказал Вьетнаму в его борьбе за национальное освобождение в прошлом, а также в нынешних усилиях по строительству и защите страны. Вьетнам стремится к расширению сотрудничества с Россией во всех областях для взаимной выгоды и во имя мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.



Он призвал к эффективной реализации соглашений о сотрудничестве между парламентами двух стран и укреплению взаимодействия между депутатскими группами дружбы и другими парламентскими структурами.

В свою очередь, Толстой подтвердил, что всеобъемлющее стратегическое партнерство с Вьетнамом является приоритетным направлением внешней политики России.

Подчеркнув традиционную дружбу и высокий уровень доверия между странами, он заявил о необходимости дальнейшего развития связей в будущем, особенно в сферах экономики, политики, а также расширения обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.