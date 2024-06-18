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Председатель НС Вьетнама принял европейских дипломатов
В настоящее время ЕС является очень важным партнером Вьетнама в области экономического развития, крупнейшим поставщиком безвозвратной помощи, третьим по величине экспортером, пятым по величине импортером и шестым по величине инвестором, сказал он, подчеркнув, что соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), вступившее в силу с 1 августа 2020 года, является важной вехой в 30-летнем сотрудничестве двух сторон и открывает перспективный период для более глубокого и практичного развития всеобъемлющего партнерства.
Двусторонняя торговля в первом квартале достигла 16 миллиардов долларов США, что на 16% больше, чем в прошлом году, а ЕС вложил 29,88 миллиарда долларов США в почти 2600 проектов во Вьетнаме, сказал он.
"Сотрудничество между Вьетнамом и ЕС и членами союза демонстрирует позитивные признаки, и у обеих сторон есть широкие возможности для укрепления сотрудничества", - подчеркнул Чан Тхань Ман.
Что касается отношений между НС Вьетнама и Европейским парламентом (ЕП), он сказал, что, основываясь на прочных отношениях с духом сотрудничества и конструктивности, они будут продолжать тесное сотрудничество, чтобы способствовать развитию связей между Вьетнамом и ЕС, в частности, обмену опытом в парламентской деятельности и завершению разработки правовых механизмов для продвижения эффективной реализации EVFTA, чтобы принести практическую пользу народам и предприятиям обеих сторон.
Он приветствовал предложение Комитета ЕП по международной торговле (INTA) о создании совместного механизма между двумя парламентами и отметил, что парламентарии обеих сторон поддерживают регулярные диалоги и дискуссии для содействия эффективной реализации EVFTA, способствуя развитию связей между Вьетнамом и ЕС.
Он предложил европейским дипломатам продолжать расширять обмен делегациями для укрепления политического доверия и взаимопонимания, создания мотивов для сотрудничества во всех областях, а также повышать эффективность существующих механизмов сотрудничества и диалогов, особенно парламентского сотрудничества, для успешной реализации Соглашения о всеобъемлющем партнерстве и сотрудничестве между Вьетнамом и ЕС, EVFTA и других сделок между Вьетнамом и членами ЕС.
Он предложил ЕС и его членам продолжать решительно выступать и поддерживать урегулирование споров в Восточном море мирными средствами в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), способствуя обеспечению безопасности и свободы судоходства во имя мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.
Он выразил надежду, что Европейская комиссия (ЕК) снимет "желтую карточку" с вьетнамских морепродуктов на основании признания усилий Вьетнама по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом.
Чан Тжань Ман также предложил дипломатам активизировать обмен делегациями и объединить усилия с вьетнамскими парламентскими группами для укрепления двусторонних отношений в различных областях, надеясь, что они послужат важным мостом и внесут дальнейший вклад в дружбу и всестороннее сотрудничество между Вьетнамом и ЕС и его членами.
От имени европейских дипломатов посол Герье отметил, что обе стороны обладают огромным потенциалом сотрудничества в развитии зеленой экономики, цифровой экономики и циркулярной экономики, сельского хозяйства, фармацевтики, юстиции, труда, обороны и безопасности, а также сотрудничества в области реагирования на изменение климата.
Европейская сторона желает расширить сотрудничество с Вьетнамом в области безопасности на море, соблюдения международного права, особенно UNCLOS, и реагирования на нетрадиционные вызовы, включая кибербезопасность, сказал он, подтвердив координацию с вьетнамскими заинтересованными сторонами для содействия отмене "желтой карточки" за ННН-промысел в отношении вьетнамских морепродуктов.
Он подчеркнул, что НС Вьетнама играет важную роль в законотворчестве, контроле и продвижении крупных проектов, выразив уверенность, что под руководством председателя НС Чан Тхань Мана дружба и сотрудничество между Вьетнамом и членами ЕС будут развиваться болеекрепким ивсесторонним образом во имя мира, безопасности и стабильности в регионе и во всем мире.