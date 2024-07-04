Председатель НС Вьетнама принял делегации лаосских и камбоджийских женских союзов

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман приветствует лаосских и камбоджийских женщин и женщин-предпринимателей. Фото: ВИA

Председатель НС Чан Тхань Ман подтвердил, что партия, государство и народ Вьетнама всегда ценят, дорожат и продвигают традиционную дружбу с партиями, государствами и народами Лаоса и Камбоджи.



Вьетнам желает неустанно укреплять и развивать свою великую дружбу, особую солидарность и всестороннее сотрудничество с Лаосом, а также добрососедство, традиционную дружбу, всестороннее и долгосрочное сотрудничество с Камбоджей на благо народов каждой страны и во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире, заявил он.



Высоко оценивая роль союзов лаосских и камбоджийских женщин в руководстве женскими движениями в своих странах и защите и продвижении прав женщин, он сказал, что рад видеть, что традиционная дружба между тремя странами и тремя союзами становится все более крепкой.



Союзы провели множество конкретных обменов и мероприятий, способствующих укреплению отношений и развитию женщин в каждой стране, в частности подписали и реализовали соглашение о сотрудничестве на период 2022-2027 годов. По словам председателя НС Вьетнама, они также активно координируют деятельность по приграничному сотрудничеству с местными органами власти, особенно в приграничных районах, помогая тем самым поддерживать границы мира, дружбы, сотрудничества и развития.



Чан Тхань Ман подчеркнул, что партия и государство Вьетнама постоянно уделяют приоритетное внимание гендерному равенству и развитию женщин, что нашло отражение в издании многочисленных соответствующих директив, политик, стратегий, проектов и законов. В нынешнем НС 15-го созыва 151 женщина-депутат, что составляет 30,26% от общего числа депутатов.



В апреле экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) избрал Вьетнам членом Исполнительного совета Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-Женщины) на срок 2025-2027 годов, что свидетельствует о признании и высокой оценке международным сообществом политики и достижений страны в этой области, подчеркнул Чан Тхань Ман.



Он выразил уверенность, что и в этот раз три женских союза продолжат обмен опытом и успешными моделями, а также объединят женщин-предпринимателей из трех стран, чтобы женщины в целом и женщины-предприниматели в частности могли внести значительный вклад в строительство и развитие каждой страны и региона в целом.



Исходя из ситуации в каждой стране, союзы должны продолжать обсуждать направления и меры сотрудничества, чтобы лучше работать над развитием женщин и гендерным равенством, объединять деловых женщин и укреплять их традиционную дружбу и отношения, тем самым способствуя солидарности и всестороннему сотрудничеству между партиями, государствами и народами Вьетнама, Лаоса и Камбоджи.



На встрече председатель Союза женщин Лаоса Алы Вонгнобунтхам и вице-председатель Камбоджийских женщин за мир и развитие Чау Бун Энг представили обновленную информацию о деятельности своих союзов.

Они пообещали продолжать придерживаться своих традиций и укреплять связи с Союзом женщин Вьетнама для повышения профессионального потенциала и эффективности работы своих союзов



