Председатель НС Вьетнама призвал к совместным усилиям по построению устойчивого мира в МПС-150

Чан Тхань Ман высоко оценил тематику МПС-150 «Парламентские действия во имя социального развития и справедливости», которая имеет огромное значение.



В условиях, когда мир сталкивается с неопределенностью - от изменения климата до неравенства и политических конфликтов, - парламенты играют важнейшую роль в поддержке и продвижении устойчивого развития для решения этих общих проблем, - пояснил он.



Председатель НС Вьетнама сказал, что устойчивое развитие должно идти рука об руку с прогрессом и социальной справедливостью, отметив, что развитие не может считаться успешным, если значительная часть населения все еще остается позади.

Поэтому парламенты должны стремиться к тому, чтобы любая политика была направлена на сокращение разрыва между богатыми и бедными, а все люди, независимо от пола, религии, этнической принадлежности или социального происхождения, пользовались благами развития, продолжает Чан Тхань Ман.



В этой связи, по его словам, НС Вьетнама прилагает все усилия для создания справедливой правовой системы и политики, поощряя участие общественности в разработке и реализации политики.



Лидер также отметил усилия законодательных органов Вьетнама по устранению институциональных препятствий для высвобождения ресурсов, использования научно-технологических достижений, стимулирования инноваций, цифровой трансформации, развития «зеленой» экономики и перехода на возобновляемые источники энергии - все это позволит стране развиваться быстро, мощно и устойчиво, обеспечивая при этом социальную справедливость.



«НС Вьетнама намерен продолжать работать вместе с парламентами всего мира, с твердой решимостью реализовывать благородные цели во имя мира, устойчивого и справедливого развития и лучшего мира для всех», - подтвердил Чан Тхань Ман.

Он предложил парламентам сосредоточиться на совершенствовании правовой системы, а также на усилении контроля за ее реализацией и содействии внедрению инклюзивной, всеобъемлющей и прорывной политики развития.



Люди должны быть поставлены во главу угла, что действительно отражает природу всенародно избранного органа, а социальная справедливость и прогресс служат высшими показателями развития, подчеркнул председатель НС Вьетнама.



Кроме того, необходимо укреплять координацию и сотрудничество между парламентами-членами, особенно в усилиях по сохранению мира и разрешению споров и разногласий на основе международного права, сказал Чан Тхань Ман, добавив, что форум МПС может помочь создать более сильную и эффективную сеть взаимной поддержки между парламентами-членами.



Председатель НС подчеркнул, что ни одна страна или общество не смогут достичь устойчивого развития, не ставя человека в центр всей политики.