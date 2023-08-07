Председатель НС Вьетнама посетил офис FPT в Индонезии

Председатель НС Выонг Динь Хюэ (слева) посещает штаб-квартиру FPT Indonesia в Джакарте 6 августа. Фото: ВИА

Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ 6 августа в рамках своего официального визита в Индонезию посетил офис вьетнамской группы FPT в Джакарте.Генеральный директор FPT Нгуен Ван Хоа, директор филиала FPT Software в Индонезии (FPT Indonesia), отметил, что созданная в 2017 году компания FPT Indonesia постепенно закрепилась на этом рынке с населением 280 млн человек и стала крупнейшей и наиболее динамично развивающейся вьетнамской ИТ-компанией в этой стране.Он также отметил, что компания диверсифицировала услуги на индонезийском рынке, поставляя новые и инновационные технологии в таких областях, как финансы, банковское дело, потребление и здравоохранение.Председатель Хюэ выразил свое удовлетворение тем, что FPT является одним из первых вьетнамских предприятий, инвестировавших в Индонезию, а также получивших хорошие доходы и создавших в стране свою деловую сеть.По его словам, во время встреч с руководителями и крупными предприятиями Индонезии они проявили большой интерес и готовность к расширению сотрудничества с вьетнамскими фирмами для формирования цепочек поставок в таких новых отраслях, как производство электромобилей и телекоммуникации. Стороны также договорились поддерживать существующие и развивать новые цепочки поставок.Поскольку реструктуризация рынков и инвестиционных потоков является новой тенденцией в мире, в этом контексте у Вьетнама есть возможности присоединиться к партнерам в создании конкретных цепочек поставок. Между тем для Индонезии и мира в целом цифровая трансформация и энергетический переход являются в настоящее время ключевыми направлениями. Учитывая это, FPT следует активно работать с индонезийскими партнерами в этих областях, рекомендовал он.Подчеркнув, что национальная стратегия цифровой трансформации предполагает, что к 2025 году доля цифровой экономики в ВВП составит 20%, а к 2030 году - 30%, председатель НС Вьетнама отметил, что это серьезный вызов и что Вьетнам не может в одиночку осуществить цифровую трансформацию.Председатель НС Хюэ предложил FPT тщательно изучить рамки сотрудничества АСЕАН в области цифровой трансформации, чтобы помочь наладить связь между Вьетнамом и странами региона.Он добавил, что в сентябре этого года в НС Вьетнама пройдет 9-я Всемирная конференция молодых парламентариев на тему "Роль молодежи в ускорении достижения Целей устойчивого развития посредством цифровой трансформации и инноваций", и FPT следует принять участие в соответствующих мероприятиях, таких как выставка, посвященная достижениям страны в области инноваций, стартапов и цифровой трансформации.В настоящее время Индонезия является третьим по величине торговым партнером АСЕАН и занимает пятое место в регионе и 30-е в мире среди иностранных инвесторов во Вьетнаме. Однако объем вьетнамских инвестиций в эту страну-архипелаг остается скромным. Будучи одним из первых вьетнамских инвесторов в Индонезии и закрепившись здесь, FPT должна помочь бизнесу двух стран инвестировать в рынки друг друга и координировать усилия по развитию сотрудничества в цепочках поставок, считает председатель НС Вьетнама.