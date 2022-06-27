Председатель НС Вьетнама посетил венгерский город Альбертирша

Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ (слева) и вице-спикер венгерского парламента Иштван Якаб. Фото: ВИА

26 июня в ходе своего официального визита в Венгрию председатель Национального собрания (НС) Вьетнама Выонг Динь Хюэ во главе высокопоставленной делегации НС посетил венгерский город Альбертирша.

Вьетнамскую делегацию встретили заместитель председателя НС Венгрии Иштван Якаб, мэр города Альбертирша Фазекаш Ласло и его замеситель Надя Мерседес.

На встрече с вице-спикером венгерского парламента Иштваном Якабом председатель НС Вьетнама Выонг Динь Хюэ поблагодарил своего венгерского коллегу Ласло Кёвера за приглашение посетить Венгрию с официальным визитом, а также зампредседателя НС Венгрии Иштвана Якаба за то, что он встретил вьетнамскую делегацию в аэропорту и сопровождал ее в ходе поездки в город Альбертирша и во время посещения перерабатывающего завода компании «Mirelite Mirsa», которая является одним из местных образцовых предприятий в сфере органического и экологически чистого сельского хозяйства.

Выонг Динь Хюэ с радостью рассказал, что это его первый визит в Венгрию на посту главы вьетнамского НС, а также первый визит одного из ключевых руководителей Вьетнама в эту страну в нынешний срок полномочий.

Он высоко оценил тот факт, что за прошедшие годы активно развивались отношения традиционной дружбы и многопланового сотрудничества между Вьетнамом и Венгрией; укреплялось взаимное политическое доверие между двумя странами за счет визитов и контактов на высоком уровне по каналам партийной, государственной, парламентской и народной дипломатии.

В частности, двусторонние отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства в ходе официального визита в Венгрию генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга, состоявшегося в сентябре 2018 года. Торгово-экономическое сотрудничество непрерывно расширялось. Взаимодействие с Вьетнамом является приоритетом в областях развития и образования Венгрии.

Председатель НС Вьетнама Выонг Динь Хюэ и заместитель председателя НС Венгрии Иштван Якаб сошлись во мнении о необходимости наращивания двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства. В частности, Венгрия обладает преимуществами в управлении цепочками поставок (посадка, переработка, ведение бизнеса и реализация продукции), которые соответствуют вьетнамской модели взаимодействия между государством, учеными, предпринимателями и фермерами в сельскохозяйственном производстве.

В тот же день в городе Альбертирша председатель НС Вьетнама Выонг Динь Хюэ и члены вьетнамской делегации посетили компанию Mirelite Mirsa, которая является одним из местных образцовых предприятий в сфере органического и экологически чистого сельского хозяйства. Председатель правления компании Mirelite Mirsa Лосо Йожеф горячо приветствовал делегацию вьетнамского парламента, поблагодарив ее за посещение компании в ходе официального визита в Венгрию

Глава вьетнамского парламента выразил свое впечатление о достижениях венгерской компании в бизнес-менеджменте, создании бренда и управлении качеством продукции. Это ценный опыт для вьетнамских предприятий. Он отметил, что сельское хозяйство, фермерство и деревня являются стратегическими вопросами Вьетнама. В настоящее время на долю сельского хозяйства приходится только 12% ВВП Вьетнама, но в сельских районах живут и работают большинство населения страны, поэтому аграрный сектор остается ключевой отраслью экономики Вьетнама. В 2021 году объем экспорта сельхозпродукции Вьетнама составил более 48,5 млрд. долл. США, и страна стремится увеличить этот показатель до 50 млрд. долл. США в текущем году.

Председатель Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ приветствовал план компании Mirelite Mirsa по расширению бизнеса на рынке Юго-Восточной Азии, в том числе и на вьетнамском. По его словам, эта компания обладает такими передовыми технологиями и сильным брендом, которые открывают перед ней хорошие перспективы сотрудничества с вьетнамскими предприятиями не только на рынке Вьетнама почти со 100 миллионами потребителей, но и в Юго-Восточной Азии примерно с 650-миллионным населением.



