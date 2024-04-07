Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Председатель НС Вьетнама отправляется с официальным визитом в Китай

Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ и высокопоставленная делегация Вьетнама 7 апреля утром отбыли из Ханоя с шестидневным официальным визитом в Китай.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ. Фото: ВИA  
Визит проходит по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая Чжао Лэцзи.

Председателя НС Выонг Динь Хюэ сопровождают секретарь ЦК партии, заведующая Отделом ЦК КПВ по работе с народными массами Буй Тхи Минь Хоай, заместитель председателя НС и председатель группы парламентариев вьетнамско-китайской дружбы генерал-полковник Чан Куанг Фыонг, вице-премьер Чан Лыу Куанг, генеральный секретарь НС и заведующей канцелярией НС Буй Ван Кыонг, посол Вьетнама в Китае Фам Шао Май и другие официальные лица.

Ожидается, что визит председателя НС Выонг Динь Хюэ создаст сильную мотивацию и импульс для развития отношений между Вьетнамом и Китаем.

Это первый визит Выонг Динь Хюэ в Китай в качестве председателя НС, а также первая прямая встреча между главами законодательных органов двух стран после 13-го всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) и 20-го всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК).

Это происходит в контексте того, что две страны отметили 73-ю годовщину установления дипломатических отношений и 15 лет двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства в 2023 году.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр принял участие в церемонии закладки первого камня, открытия и осмотрел инфраструктурные проекты в Тхыатхиен-Хюэ

Премьер-министр принял участие в церемонии закладки первого камня, открытия и осмотрел инфраструктурные проекты в Тхыатхиен-Хюэ

6 апреля премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в церемонии закладки первого камня порта Vsico Хюэ и церемонии открытия завода по переработке отходов в электроэнергию Фушон, а также осмотрел проект строительства дороги Нгуен Хоанг и моста через реку Хыонг в центральной провинции Тхыатхиен - Хюэ.
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top