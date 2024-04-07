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Председатель НС Вьетнама отправляется с официальным визитом в Китай
Председателя НС Выонг Динь Хюэ сопровождают секретарь ЦК партии, заведующая Отделом ЦК КПВ по работе с народными массами Буй Тхи Минь Хоай, заместитель председателя НС и председатель группы парламентариев вьетнамско-китайской дружбы генерал-полковник Чан Куанг Фыонг, вице-премьер Чан Лыу Куанг, генеральный секретарь НС и заведующей канцелярией НС Буй Ван Кыонг, посол Вьетнама в Китае Фам Шао Май и другие официальные лица.
Ожидается, что визит председателя НС Выонг Динь Хюэ создаст сильную мотивацию и импульс для развития отношений между Вьетнамом и Китаем.
Это первый визит Выонг Динь Хюэ в Китай в качестве председателя НС, а также первая прямая встреча между главами законодательных органов двух стран после 13-го всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) и 20-го всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК).
Это происходит в контексте того, что две страны отметили 73-ю годовщину установления дипломатических отношений и 15 лет двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства в 2023 году.