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Председатель НС Вьетнама начинает официальный визит в Марокко

Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман и его супруга Нгуен Тхи Тхань Нга вместе с высокопоставленной делегацией Вьетнама прибыли в Рабат вечером 24 июля (по местному времени), начав четырехдневный официальный визит в Марокко.
  Спикер Палаты представителей Марокко Рашид Талби Алами (слева) приветствует председателя Национального Чан Тхань Мана (справа) и его супругу в аэропорту Сале Рабат. Фото: ВИA  
В аэропорту Сале-Рабат председателя и сопровождающих его лиц встречали спикер Палаты представителей Марокко Рашид Талби Алами и посол Вьетнама в Марокко Ле Ким Куи.

Сразу после этого лидеры двух парламентов провели короткую встречу.

С момента установления дипломатических отношений 27 марта 1961 года дружба и узы между Вьетнамом и Марокко неуклонно укреплялись и развивались во многих областях.

Политические и дипломатические отношения между двумя странами достигли значительных успехов благодаря все более частым обменам делегациями высокого уровня. Обе стороны поддерживают друг друга на многосторонних форумах.

Двусторонний товарооборот в 2024 году превысил 302 миллиона долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28,5%. Вьетнам экспортировал в Марокко товаров на сумму 275,95 млн. долларов США, в основном мобильные телефоны и комплектующие к ним, перец и кофе, в то время как Morroco продала в эту страну Юго-Восточной Азии товаров на сумму 26,52 млн. долларов США, в основном компьютеры и электронные компоненты, удобрения, кожу и обувь.

Парламентское сотрудничество между Вьетнамом и Марокко расширяется. Национальное собрание Вьетнама и Палата представителей Марокко подписали соглашение о сотрудничестве во время официального визита спикера Палаты представителей Марокко Хабиба Эль Малки во Вьетнам в декабре 2017 года. За последние годы обе стороны способствовали обмену делегациями на всех уровнях, что проложило путь для сотрудничества во многих других областях.

На многостороннем уровне оба парламента поддерживают контакты и проводят консультации в рамках таких форумов, как Межпарламентский союз (МПС) и Франкоязычная парламентская ассамблея (АПФ).

При поддержке Национального собрания Вьетнама, которое в 2020 году председательствовало в Межпарламентской ассамблее АСЕАН (МААС), в сентябре 2020 года парламент Марокко был официально принят в качестве наблюдателя в МААС.

В ходе визита планируется, что председатель НС Чан Тхань Ман проведет переговоры на высоком уровне и встречи с высшими руководителями Марокко. Он также примет участие в политических дискуссиях с представителями бизнеса и встретится с вьетнамской общиной в Марокко.

Он посетит семинар по правовой политике в целях содействия экономическому, торговому и инвестиционному сотрудничеству между Вьетнамом и Марокко, проведет встречу с председателем Общества мароккано-вьетнамской дружбы, председателем парламентской группы дружбы Марокко - Вьетнам, встретится с сотрудниками посольства Вьетнама и вьетнамской общиной в Марокко.

Это первый официальный визит ключевого вьетнамского лидера в Марокко за последние шесть лет. Это придаст мощный импульс дальнейшему развитию сотрудничества, особенно в области торговли, инвестиций, сельского хозяйства и туризма, для достижения цели достижения объема двусторонней торговли в размере 500 миллионов долларов США в ближайшие годы.

ВИА/ИЖВ

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