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НОВОСТИ

Председатель НС Вьетнама начал официальный визит в Японию

Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман, его супруга Нгуен Тхи Тхань Нга и высокопоставленная делегация законодательного органа Вьетнама 3 декабря вечером прибыли в Токио, начав пятидневный официальный визит в Японию по приглашению председателя Палаты советников Масакадзу Секигучи и его супруги.
  Председателя Национального собрания Чан Тхань Мана и его супругу встречают в аэропорту Ханеда вечером 3 декабря. Фото: ВИA  
В аэропорту Ханэда председателя НС Чан Тхань Мана и сопровождающих его лиц встретили сенатор Макино и другие официальные лица из Палаты советников, посол Вьетнама в Японии Фам Куанг Хиеу и представители вьетнамской общины в Японии, среди прочих.

Вьетнамско-японские отношения являются примером успешного двустороннего сотрудничества Вьетнама с партнерами. Япония остается главным экономическим партнером Вьетнама, крупнейшим поставщиком ОПР, вторым по величине партнером по трудовым ресурсам, третьим по инвестициям и туризму и четвертым по торговле.

Двусторонние отношения находятся на самом прочном этапе, отмеченном высоким политическим доверием, частыми обменами делегациями высокого уровня и глубоким экономическим сотрудничеством. Две страны отметили 50-летие установления дипломатических отношений и повысили уровень отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире в 2023 году.

Сотрудничество между парламентами Вьетнама и Японии неуклонно укрепляется и развивается.

НС Вьетнама и парлпмент Японии поддерживают обмен делегациями на всех уровнях, способствуя реализации и продвижению соглашений, достигнутых двумя странами.

Они активизировали обмены между законодателями в рамках парламентариев дружбы, а также молодых и женских законодателей, используя различные форматы.

В ходе визита запланированы переговоры с председателем Палаты советников Масакадзу Секигути и спикером Палаты представителей Нугака Фукухиро. Он встретится с премьер-министром Японии Исибой Сигэру, а также нанесет визит вежливости императору Нарухито и императрице Масако.

Он примет лидеров парламентского альянса японско-вьетнамской дружбы, крупнейших японских политических партий, экономических организаций и властей населенных пунктов, имеющих тесные связи с Вьетнамом. Чан Тхань Ман также посетит посольство Вьетнама в Токио, генеральное консульство в Фукуоке и представителей вьетнамской общины в Японии.

В ходе этого визита Чан Тхань Ман и председатель Палаты советников Японии подпишут соглашение о сотрудничестве между НС Вьетнама и Палатой советников Японии, что станет важной вехой в развитии законодательного сотрудничества между двумя странами в ближайшие годы.

Визит председателя НС Чан Тхань Мана подчеркивает приверженность Вьетнама развитию законодательного сотрудничества с Японией и подтверждает большое внимание Вьетнама к вьетнамско-японскому всеобъемлющему стратегическому партнерству во имя мира и процветания в Азии и во всем мире.

ВИА/ИЖВ

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