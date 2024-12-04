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Председатель НС Вьетнама начал официальный визит в Японию
Вьетнамско-японские отношения являются примером успешного двустороннего сотрудничества Вьетнама с партнерами. Япония остается главным экономическим партнером Вьетнама, крупнейшим поставщиком ОПР, вторым по величине партнером по трудовым ресурсам, третьим по инвестициям и туризму и четвертым по торговле.
Двусторонние отношения находятся на самом прочном этапе, отмеченном высоким политическим доверием, частыми обменами делегациями высокого уровня и глубоким экономическим сотрудничеством. Две страны отметили 50-летие установления дипломатических отношений и повысили уровень отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире в 2023 году.
Сотрудничество между парламентами Вьетнама и Японии неуклонно укрепляется и развивается.
НС Вьетнама и парлпмент Японии поддерживают обмен делегациями на всех уровнях, способствуя реализации и продвижению соглашений, достигнутых двумя странами.
Они активизировали обмены между законодателями в рамках парламентариев дружбы, а также молодых и женских законодателей, используя различные форматы.
В ходе визита запланированы переговоры с председателем Палаты советников Масакадзу Секигути и спикером Палаты представителей Нугака Фукухиро. Он встретится с премьер-министром Японии Исибой Сигэру, а также нанесет визит вежливости императору Нарухито и императрице Масако.
Он примет лидеров парламентского альянса японско-вьетнамской дружбы, крупнейших японских политических партий, экономических организаций и властей населенных пунктов, имеющих тесные связи с Вьетнамом. Чан Тхань Ман также посетит посольство Вьетнама в Токио, генеральное консульство в Фукуоке и представителей вьетнамской общины в Японии.
В ходе этого визита Чан Тхань Ман и председатель Палаты советников Японии подпишут соглашение о сотрудничестве между НС Вьетнама и Палатой советников Японии, что станет важной вехой в развитии законодательного сотрудничества между двумя странами в ближайшие годы.
Визит председателя НС Чан Тхань Мана подчеркивает приверженность Вьетнама развитию законодательного сотрудничества с Японией и подтверждает большое внимание Вьетнама к вьетнамско-японскому всеобъемлющему стратегическому партнерству во имя мира и процветания в Азии и во всем мире.