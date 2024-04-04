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НОВОСТИ

Председатель НС Вьетнама направил поздравления председателю Сената Камбоджи

Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ 3 апреля направил поздравления Самдеку Течо Хун Сену, председателю Народной партии Камбоджи и председателю Высшего консультативного совета короля Камбоджи, в связи с его избранием на пост председателя Сената Камбоджи пятого созыва. Председатель НС Выонг Динь Хюэ выразил уверенность, что под руководством Хун Сена Сенат будет играть все более важную роль и вносить значительный вклад в национальное строительство Камбоджи, а также способствовать повышению роли и позиций страны в регионе и мире в целом.

Председатель НС Вьетнама также выразил надежду, что сам Хун Сен внесет больший вклад и будет развивать традиции солидарности и взаимной поддержки между двумя странами, и между НС Вьетнама и Сенатом Камбоджи в частности, тем самым делая двусторонние законодательные связи более всеобъемлющими и эффективными, а также укрепляя и повышая роль двух законодательных органов в укреплении вьетнамско-камбоджийских отношений.

25 февраля на пятых выборах в Сенат Камбоджи победу одержала Народная партия Камбоджи.

3 апреля Хун Сен был избран председателем Сената пятого созыва.

ВИА/ИЖВ

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