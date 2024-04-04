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Председатель НС Вьетнама направил поздравления председателю Сената Камбоджи
Председатель НС Вьетнама также выразил надежду, что сам Хун Сен внесет больший вклад и будет развивать традиции солидарности и взаимной поддержки между двумя странами, и между НС Вьетнама и Сенатом Камбоджи в частности, тем самым делая двусторонние законодательные связи более всеобъемлющими и эффективными, а также укрепляя и повышая роль двух законодательных органов в укреплении вьетнамско-камбоджийских отношений.
25 февраля на пятых выборах в Сенат Камбоджи победу одержала Народная партия Камбоджи.
3 апреля Хун Сен был избран председателем Сената пятого созыва.