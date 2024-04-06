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Председатель НС Вьетнама и председатель Сената Камбоджи провели телефонные переговоры
Председатель НС Вьетнама похвалил победу НПК на недавних выборах в Сенат и выразил надежду на дальнейший успех Камбоджи под руководством Хун Сена. Он особо отметил достижение целей, изложенных в Политической платформе НПК на 2023-2028 гг. и первой фазе Пятиугольной стратегии, направленной на превращение Камбоджи в страну с высоким средним уровнем дохода к 2030 году и в страну с высоким уровнем дохода к 2050 году.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ подтвердил, что Вьетнам рассматривает достижения НПК, государства и народа Камбоджи как источник воодушевления.
Информируя председателя НС Выонг Динь Хюэ о социально-экономическом положении Камбоджи и национальных стратегиях развития, председатель Хун Сен подтвердил, что внешняя политика Камбоджи последовательно отдает приоритет отношениям с Вьетнамом, добавив, что и НС, и Сенат Камбоджи развивают связи с НС Вьетнама, стремясь соединить два законодательных органа.
Он подчеркнул важность процветающего туристического сотрудничества между странами: вьетнамские туристы заняли второе место в Камбодже в первом квартале этого года.
По этому случаю председатель Хун Сен рассказал председателю Выонг Динь Хюэ о своем выступлении в Сенате, подтвердив свою готовность содействовать сотрудничеству между двумя правительствами и законодательными органами. Он подчеркнул, что в условиях неопределенности в регионе и мире обеим сторонам, правительствам и законодательным органам необходимо активизировать всестороннее сотрудничество.
Лидеры двух стран согласились с необходимостью дальнейшего укрепления традиционной дружбы и сотрудничества между двумя странами через партии, парламенты, правительства и обмены между людьми, особенно через встречи на высоком уровне между двумя партиями, 13-ю сессию вьетнамско-камбоджийского совместного комитета по экономическому, торговому, инвестиционному, культурному и научно-техническому сотрудничеству, а также конференцию приграничных провинций.
Они пообещали поддерживать эффективную координацию между соответствующими министерствами, особенно теми, которые связаны с национальной обороной, общественной безопасностью и иностранными делами, чтобы обеспечить границу мира и развития.
Лидеры также пообещали поддерживать председательство Лаоса в АСЕАН и Межпарламентской ассамблее АСЕАН (AIPA) в 2024 году и укреплять солидарность между государствами-членами.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ пожелал, чтобы председатель Хун Сен продолжал направлять комитеты Сената Камбоджи на тесное сотрудничество с комитетами НС Вьетнама для дальнейшего повышения роли законодательных органов в совершенствовании механизмов и законодательства, создания правовой базы, способствующей двустороннему сотрудничеству в различных областях, контроля за выполнением соглашений, подписанных между правительствами и министерствами обеих стран, взаимной поддержки на парламентских форумах, таких как AIPA, Межпарламентский союз (IPU) и Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум (APPF). Кроме того, была выражена общая приверженность скорейшему ускорению демаркации оставшихся 16% сухопутной границы между Вьетнамом и Камбоджей.
Что касается юридических документов камбоджийцев вьетнамского происхождения, председатель НС Выонг Динь Хюэ поблагодарил председателя Хун Сена и премьер-министра Камбоджи за их пристальное внимание к этому вопросу. Он пожелал продолжать уделять внимание этому вопросу, чтобы создать благоприятные условия для их долгосрочного благополучия.
Он выразил желание, чтобы председатель Хун Сен поддерживал и направлял активную и эффективную реализацию соглашения о сотрудничестве, подписанного Секретариатом Сената Камбоджи и Канцелярией НС Вьетнама в ноябре 2022 года, еще больше повысил эффективность мероприятий по обмену между молодыми лидерами, молодежью, женщинами и парламентариями дружбы, чтобы поддержать традиции солидарности, дружбы, сотрудничества и взаимной помощи между двумя странами и законодательными органами.