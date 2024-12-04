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НОВОСТИ

Председатель НС Вьетнама завершил официальный визит в Сингапур

3 декабря во второй половине дня (по местному времени) председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман и его супруга Нгуен Тхи Тхань Нга вместе с высокопоставленной делегацией законодательного органа Вьетнама завершили официальный визит в Сингапур и покинули страну Юго-Восточной Азии, чтобы совершить официальный визит в Японию.
  Председатель НС Чан Тхань Ман и его супруга Нгуен Тхи Тхань Нга. Фото: ВИA 
В ходе трехдневной поездки в Сингапур председатель НС Вьетнама встретился с президентом Сингапура Тхарманом Шанмугаратнамом и премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом, а также провел переговоры со спикером сингапурского парламента Сеа Киан Пэном.

В ходе встреч и переговоров лидеры двух стран подтвердили, что вьетнамско-сингапурские отношения последовательно развиваются и достигли многих важных вех во всех областях. Они договорились продолжать тесное сотрудничество, чтобы поднять двусторонние отношения на новую высоту в будущем.

Имея прочный фундамент экономического сотрудничества, стороны подтвердили свои обязательства по дальнейшему укреплению этого важного направления сотрудничества путем активизации обмена информацией и опытом в решении новых вопросов социально-экономического развития; увеличения инвестиций на основе сильных сторон каждой страны для создания прорывов в таких развивающихся областях, как «зеленая» логистика, строительство центров обработки данных, производство полупроводниковых чипов, чистая энергия, углеродные кредиты, продовольственная безопасность и зеленые финансы.

В целях развития предметного сотрудничества между двумя законодательными органами Ман и Сеа согласились с необходимостью эффективной реализации соглашения о сотрудничестве между двумя законодательными органами, способствуя продвижению вьетнамско-сингапурского стратегического партнерства на новую высоту.

Они также подчеркнули важность расширения обмена информацией и опытом в реформировании институтов и правовых систем, обеспечении макроэкономической стабильности, расширении внешних связей и усилении международной интеграции.

Лидеры также затронули вопросы сотрудничества между парламентскими комитетами и агентствами, а также между законодателями, в том числе молодыми и женщинами.

По этому случаю Чан Тхань Ман призвал Сингапур принять политику, создающую благоприятные условия для вьетнамских предприятий, инвесторов и людей, живущих, работающих и обучающихся в стране.

Председатель НС также принял руководителей крупных сингапурских корпораций, инвестирующих во Вьетнам, встретился с сотрудниками посольства Вьетнама и представителями вьетнамской общины в городе-государстве.

Благодаря таким мероприятиям его официальный визит прошел успешно, способствуя дальнейшему укреплению парламентского сотрудничества и развитию вьетнамско-сингапурского стратегического партнерства. Он также укрепил дружественное, эффективное и всеобъемлющее сотрудничество между двумя странами во всех областях.

ВИА/ИЖВ

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