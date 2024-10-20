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Председатель НС Вьетнама завершает поездку в Лаос
Чан Тхань Ман также встретился с действующими и бывшими лидерами Лаоса, принял председателя Общества Лаосо-вьетнамской дружбы Бовиенгкхама Вонгдару, вице-председателя Центрального комитета Лаосского фронта национального строительства (ЛФНС) Чанпхенха Суттхивонга и председателя Государственного аудита Лаоса Виенгтхависоне Тепхачана.
Чан Тхань Ман и его лаосский коллега Сайсомфон Фомвихане стали свидетелями подписания меморандума о взаимопонимании между Комитетом по внешним связям НС Вьетнама и Комитетом по иностранным делам НС Лаоса, а также меморандума об установлении дружеских связей между городом Хойан во вьетнамской провинции Куангнам и городом Луанг Прабанг в одноименной лаосской провинции.
На первом пленарном заседании AIPA-45 Чан Тхань Ман выступил с важной речью, в которой подтвердил, что парламентское сотрудничество станет движущей силой в построении основанного на правилах сообщества АСЕАН, которое отражает голос и чаяния народа, делает народ целью и центром всей политики развития, что приведет к всеобъемлющим и глубоким изменениям для сообщества и каждого государства-члена. Для дальнейшего повышения роли парламентов в укреплении взаимосвязи он предложил пять приоритетных направлений на ближайшее будущее.
В кулуарах AIPA-45 высший законодательный орган Вьетнама провел двусторонние встречи с главами делегаций Таиланда, Сингапура и Беларуси.
Этот визит еще раз подтверждает последовательную политику партии и государства в отношении приоритетности и ценности развития великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества с Лаосом. Он также подчеркивает решительную и всестороннюю поддержку Вьетнамом Лаоса в процессе его обновления, а также в строительстве и защите страны.
Участие председателя НС Чан Тхань Ман и делегации высокого уровня НС в AIPA-45 отражает инициативное и активное участие и ответственный вклад НС Вьетнама в усилия других стран-членов АСЕАН по укреплению центральной роли, единства и солидарности в рамках АСЕАН, развитию внутрирегионального сотрудничества и расширению многогранных отношений с парламентами в регионе и за его пределами, что способствует выполнению обязанностей и роли AIPA в обеспечении мира, стабильности и развития; а также выдвижению ценных инициатив по обмену и помощи правительствам стран-членов АСЕАН в решении приоритетных вопросов в регионе.