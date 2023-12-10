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Председатель НС Вьетнама встретился с премьер-министром Таиланда
Председатель НС Выонг Динь Хюэ проинформировал премьер-министра Сеттха Тхависин о выдающихся результатах своих переговоров с председателем Национального собрания и спикером Палаты представителей Таиланда Ван Мухамад Нур Матхом.
Он подчеркнул, что подписание Меморандума о взаимопонимании между НС Вьетнама и Палатой представителей Таиланда будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя парламентами, способствуя укреплению стратегического партнерства, и выразил надежду, что обе страны вскоре улучшат свои отношения в подходящее время.
Лидеры двух стран высоко оценили быстрое и эффективное развитие сотрудничества двух стран во всех ключевых областях.
В частности, в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Таиланд сохраняет позиции крупнейшего торгового партнера Вьетнама, двусторонний товарооборот с которым в 2022 году достиг почти 22 млрд. долл. США, и второго по величине инвестора Вьетнама с общим объемом инвестиций почти 14 млрд. долл. США.
Стороны договорились продолжать развивать обмены делегациями и контакты на всех уровнях, эффективно выполнять подписанные соглашения, включая программу действий по реализации усиленного стратегического партнерства между Вьетнамом и Таиландом на период 2022-2027 годов, и стремиться к сбалансированному двустороннему товарообороту в ближайшее время до 25 млрд. долл. США.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ подтвердил, что Вьетнам всегда создает благоприятные условия для тайского бизнеса, чтобы расширить инвестиции и бизнес во Вьетнаме в областях, приносящих взаимную выгоду.
Премьер-министр Сеттха Тхависин согласился с предложением вьетнамского гостя о тесной координации действий двух сторон для эффективной реализации стратегии "Три связи" на взаимовыгодной и беспроигрышной основе, содействия сотрудничеству для поддержания существующих и формирования новых цепочек поставок для производства продукции с высокой добавленной стоимостью; соединения транспортных и инфраструктурных объектов, увеличения количества рейсов, связывающих населенные пункты и туристические направления двух стран; укрепления сотрудничества в области зеленой экономики, чистой энергетики, справедливого энергетического перехода, способствуя тем самым устойчивому развитию.
Обсуждая региональные и международные вопросы, стороны договорились продолжать тесное сотрудничество в международных и региональных организациях и форумах, особенно в рамках ООН, АСЕАН и субрегиона Меконг; продвигать центральную роль АСЕАН; работать вместе, чтобы сохранить общую позицию АСЕАН по вопросу Восточного моря, способствуя миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе.