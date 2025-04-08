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Председатель НС Вьетнама встретился с президентом Узбекистана в Ташкенте
Он выразил свое восхищение замечательными достижениями Вьетнама в области экономического развития, социального обеспечения и международной интеграции за последние почти четыре десятилетия, назвав его образцом прогресса страны со средним уровнем развития, у которой Узбекистан хотел бы поучиться.
Председатель Чан Тхань Ман поздравил Узбекистан с успешным проведением МПС-150, отметив, что участие Вьетнама в этом мероприятии отражает дух солидарности, дружбы и стремление к дальнейшему продвижению традиционной дружбы и многогранного сотрудничества во имя развития и процветания обеих стран.
Отметив значительные достижения Вьетнама в социально-экономическом развитии, политическую стабильность и основные ориентиры на новую эпоху, он подчеркнул, что Вьетнам всегда ценит проверенную временем дружбу с Узбекистаном и надеется на ее дальнейшее укрепление, чтобы реализовать потенциал двух стран.
Обсудив многие вопросы двустороннего сотрудничества, лидеры двух стран высоко оценили успехи, достигнутые в отношениях между странами за последнее время, и отчасти объяснили этот прогресс значительным вкладом двух законодательных органов.
Они согласились, что в ближайшее время необходимо расширить широкий политический диалог на всех уровнях, особенно на высоком, между вьетнамскими и узбекскими партиями, государствами, правительствами и парламентами; поддерживать тесную координацию и взаимную поддержку на многосторонних форумах; продолжать укреплять сотрудничество между законодательными органами и обмениваться опытом в области контроля за соблюдением законов и принятия решений по национально важным вопросам; рассматривать и подписывать документы о сотрудничестве для создания прочной правовой основы для всестороннего развития двусторонних отношений.
Кроме того, лидеры двух стран договорились усилить надзор и мониторинг для обеспечения эффективного и полного выполнения соглашений и документов.
Для дальнейшего продвижения двустороннего экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества на новую высоту они согласились с необходимостью поощрять бизнес обеих стран к установлению контактов друг с другом и изучению возможностей сотрудничества в таких областях, как здравоохранение, энергетика, нефть и газ, текстильная и швейная промышленность и сельское хозяйство.
Президент Шавкат Мирзиёев и председатель Чан Тхань Ман разделили мнение о том, что у двух стран остается большой потенциал для укрепления сотрудничества в таких областях, как транспортное сообщение, туризм, культура, образование и обучение, а также связи между населенными пунктами. Вьетнам и Узбекистан должны создать благоприятные условия для развития туристических связей и обменов между людьми, рассматривая возможность запуска новых воздушных маршрутов, увеличения частоты прямых рейсов и проведения благоприятной визовой политики для граждан друг друга.
По этому случаю председатель Чан Тхань Ман передал президенту Шавкату Мирзиёеву приглашение генерального секретаря ЦК КПВ То Лама и президента государства Лыонг Кыонга посетить Вьетнам. Лидер принимающей стороны выразил готовность посетить Вьетнам при первой же возможности и выразил желание приветствовать генерального секретаря То Лама и других вьетнамских лидеров в Узбекистане.