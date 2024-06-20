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Председатель НС Вьетнама встретился с Президентом России

20 июня в Ханое состоялась встреча Председателя Национального собрания Чан Тхань Мана с Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой он подчеркнул, что партия, государство и народ Вьетнама придают большое значение его государственному визиту.

Председатель НС Вьетнама поздравил Россию с успешным проведением президентских выборов 2024 года, а также со всеми достижениями, которых страна добилась под руководством Президента Путина.

Председатель НС Чан Тжань Мань отметил, что Вьетнам всегда ценит традиционную дружбу и всеобъемлющее стратегическое партнерство с Россией и помнит о той искренней поддержке и помощи, которую народ бывшего Советского Союза и нынешней России оказывал Вьетнаму.

Вьетнам считает, что отношения с Россией имеют стратегическое значение, и Россия является важнейшим партнером во внешней политике Вьетнама, сказал он, добавив, что Вьетнам хочет развивать сотрудничество с Россией во всех областях, во имя общих интересов двух народов, во имя мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.

Он подтвердил, что межпарламентское сотрудничество является одним из важных столпов дружбы и сотрудничества между двумя странами, и сказал, что оно постоянно укрепляется.

Он проинформировал Президента Путина об итогах межпарламентского сотрудничества двух стран, сообщив, что НС Вьетнам подписало соглашение о сотрудничестве с Советом Федерации и Государственной Думой России. Стороны обсуждают вопрос о продлении соглашения в этом году, которое добавляет конкретное содержание сотрудничества между группой парламентариев дружбы Вьетнама и Группой сотрудничества с Национальным собранием Вьетнама при Совете Федерации России.

Он представил ряд конкретных направлений и мероприятий по сотрудничеству, которые законодательные органы двух стран планируют провести в ближайшем будущем, чтобы внести вклад в развитие отношений между Вьетнамом и Россией.

Председатель НС Чан Тхань Ман высоко оценил ценный вклад Президента Путина в развитие отношений между двумя странами и выразил надежду, что Президент продолжит поддерживать и развивать связи между законодательными органами двух стран.

Президент Путин, в свою очередь, согласился с оценкой Председателя НС Чан Тхань Маня отношений между двумя странами и их законодательными органами.

Он подчеркнул важность межпарламентского сотрудничества и взаимодействия между политическими партиями стран, особо отметив прекрасные отношения между Коммунистической партией Вьетнама (КПВ) и партией "Единая Россия", а также между Национальным собранием Вьетнама и Федеральным собранием России.

Это основа для активизации связей между двумя парламентами, создания правового коридора и правовой базы для укрепления вьетнамо-российских отношений, сказал он, пожелав НС Вьетнама одобрения и содействия реализации двусторонних мероприятий двух стран.

Он подчеркнул, что развитие связей с АСЕАН является приоритетным направлением для России, отметив, что сотрудничество создаст пространство для развития обеих сторон.

Президент Путин отметил, что с нетерпением ждет официального визита в Россию председателя НС Чпн Тхань Мана по приглашению председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина

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