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Председатель НС Вьетнама встретился с президентом Армении
Он поздравил Армению со значительными достижениями, в частности, в социально-экономическом развитии и ростом ее авторитета на мировой арене. Он выразил приверженность Вьетнама углублению политического доверия и развитию всеобъемлющего и прочного сотрудничества, которое приносит пользу обеим странам, способствуя миру, стабильности и прогрессу в регионах и во всем мире.
Рассказав о значительных социально-экономических достижениях Вьетнама в 2024 году, Чан Тхань Ман отметил ключевые приоритеты на 2025 год и последующие годы, когда страна будет двигаться к новой эре процветания.
Он проинформировал президента Ваагна Хачатуряна об итогах своих переговоров с председателем НС Армении, подчеркнув важность подписания соглашения о сотрудничестве между двумя законодательными органами. Стороны также учредили парламентские группы дружбы Армения - Вьетнам и Вьетнам - Армения с целью укрепления общих связей между странами, а также законодательных связей.
Президент Ваагн Хачатурян, в свою очередь, тепло приветствовал визит - первый визит высокопоставленного вьетнамского лидера с момента установления двусторонних дипломатических отношений, назвав его важной вехой в развитии традиционной дружбы и расширении двустороннего сотрудничества.
Опираясь на фундамент крепкой дружбы и общих стремлений к национальному развитию, он подтвердил, что Армения и Вьетнам будут расширять сотрудничество в различных сферах, особенно в экономике, здравоохранении, туризме, инфраструктуре и транспортном сообщении, тем самым максимально раскрывая потенциал каждой страны.
Он выразил глубокое восхищение президентом Хо Ши Мином и высоко оценил Вьетнам как героическую нацию, чья борьба за независимость и социально-экономический прогресс служит вдохновляющим примером для Армении и других стран.
Отметив позитивное развитие двусторонних отношений во многих секторах, лидеры признали эффективность обмена делегациями на всех уровнях, особенно на высоком уровне, по всем каналам, что способствует укреплению взаимного доверия и сотрудничества в интересах обеих стран.
Они также высоко оценили устойчивый рост экономического и торгового сотрудничества, особенно после вступления в силу соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом в 2016 году. Двусторонний товарооборот достиг 342 миллионов долларов США в 2023 году и приблизился к 500 миллионам долларов США в 2024 году. Лидеры также высоко оценили недавний бизнес-диалог между двумя странами, который помог наладить связи между их предприятиями и способствовать инвестиционному сотрудничеству.
Обсуждая основные направления продвижения потенциальных областей сотрудничества, они согласились с тем, что географическая удаленность не должна быть препятствием для укрепления связей.
Они согласились усилить координацию между парламентами, правительствами и соответствующими ведомствами с целью создания благоприятной правовой базы и условий для налаживания деловых связей и поиска возможностей для инвестиций и партнерства.
Они пообещали улучшить обмен информацией о политике и тенденциях рынка, решить проблемы, с которыми сталкиваются предприятия, и расширить инвестиционно-торговое сотрудничество в таких ключевых отраслях, как легкая промышленность, пищевая промышленность, переработка сельскохозяйственной продукции и производство современных строительных материалов с использованием армянских ресурсов.
Стороны также выразили заинтересованность в развитии сотрудничества в развивающихся областях, включая авиацию, науку и технологии, инновации, цифровую трансформацию, искусственный интеллект (ИИ) и «зеленый» переход.
Чан Тхань Ман подтвердил готовность Вьетнама применять свои передовые технологии в совместных проектах, связанных с телекоммуникациями, применением промышленных технологий и развитием туризма.
Лидеры двух стран согласились с важностью развития сотрудничества в области обороны, безопасности, образования и подготовки кадров, культуры, спорта, обмена между людьми и туризма. Чан Тхань Ман предложил Армении поддержать Вьетнам в подготовке кадров в области высоких технологий, а также увеличить программы студенческого обмена, чтобы способствовать взаимному обучению, обмену знаниями и сотрудничеству в целях развития.
В ответ президент Ваагн Хачатурян призвал соответствующие ведомства обеих стран проводить благоприятную визовую политику для облегчения поездок своих граждан.
Что касается многостороннего и регионального сотрудничества, лидеры двух стран договорились, что обе страны будут продолжать тесно координировать и поддерживать друг друга на многосторонних форумах, особенно в ООН, Межпарламентском союзе (МПС), Межпарламентской ассамблее АСЕАН (АИПА) и Парламентской ассамблее франкофонии (АПФ).
Председатель НС Вьетнама подтвердил, что Вьетнам готов поддерживать мосты между Арменией и АСЕАН. Он также призвал Армению поддержать позицию АСЕАН и Вьетнама по вопросу Восточного моря, разрешая споры мирными средствами на основе международного права, включая Устав ООН и Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982).
Он объявил, что в октябре в Ханое состоится церемония подписания Конвенции ООН против киберпреступности, пригласив высших руководителей Армении принять участие в этом мероприятии, внося свой вклад в глобальные усилия по борьбе с киберпреступностью.
Высоко оценив организацию Вьетнамом этого важного мероприятия, президент сообщил, что в 2026 году Армения станет принимающей страной Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии ООН (COP17), и выразил надежду, что Вьетнам направит на эту конференцию высокопоставленных руководителей.
По этому случаю председатель НС Ман передал президенту Ваагну Хачатуряну приглашения генерального секретаря партии То Лама и президента государства Лыонг Кыонга посетить Вьетнам в ближайшее время. Лидер принимающей стороны с удовольствием принял приглашения, подтвердив, что посетит Вьетнам в удобное для обеих сторон время.