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Председатель НС Вьетнама встретился с представителями вьетнамской общины в Японии
Представители ассоциаций и вьетнамской общины выразили надежду, что Вьетнам будет развивать правовую поддержку вьетнамцев за рубежом, активизировать цифровую трансформацию и повышать конкурентоспособность вьетнамских предприятий в Японии.
Чан Тхань Ман отметил, что его визит направлен на продолжение реализации внешней политики партии, направленной на активное укрепление и расширение фундамента политических отношений, а также на продвижение эффективного и содержательного сотрудничества между Вьетнамом и Японией в различных областях.
Информируя участников о внутренней ситуации, председатель НС отметил, что хотя в 2024 году страна столкнулась со многими трудностями и вызовами, особенно с большими человеческими и имущественными потерями, вызванными тайфуном Яги, макроэкономическая ситуация стабилизировалась, инфляция была под контролем, а социальное обеспечение было обеспечено.
По словам председателя НС, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Вьетнама оценивается в 7% за весь год, 15 из 15 социально-экономических целей достигнуты и перевыполнены. Продвигаются международные отношения. Позиция и престиж Вьетнама на международной арене повысились. Уделяется внимание работе по предотвращению и борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями, нет запретных зон. В настоящее время страна активно готовится к успешному проведению всевьетнамского партийного съезда 14-го созыва, который также является началом новой эры, эры национального развития.
Однако он также отметил, что страна сталкивается с тремя узкими местами: институты, инфраструктура и человеческие ресурсы. Подтвердив, что НС сосредоточился на решении институциональных проблем, Чан Тхань Ман сказал, что на последней 8-й сессии законодательный орган принял 18 законов и 21 резолюции, в том числе Закон о государственных инвестициях (с поправками), «один закон о внесении изменений в четыре закона» об инвестициях, «один закон о внесении изменений в девять законов» о финансах и бюджете. НС также утвердило резолюции о руководящем принципе об инвестициях в проект высокоскоростной железной дороги Север-Юг с общим капиталом около 67 миллиардов долларов США и перезапуске проекта атомной электростанции Ниньтхуан.
Председатель НС признал и высоко оценил достижения Генерального консульства Вьетнама в Фукуоке за последнее время, когда оно имеет небольшой штат сотрудников, но должно управлять большой территорией. Он выразил надежду, что должностные лица и сотрудники генконсульства будут и впредь поддерживать дух солидарности, прилагать усилия и преодолевать трудности, чтобы успешно выполнять поставленные задачи и соответствовать все более высоким требованиям в период глубокой международной интеграции.
Высоко оценив вклад вьетнамской общины в Японии за последнее время, Чан Тхань Ман выразил надежду, что община будет и впредь поддерживать дух солидарности, взаимной поддержки и соблюдать законы принимающей страны. Он подчеркнул, что последовательная политика партии и государства всегда направлена на заботу о вьетнамской общине за рубежом - неотъемлемой части вьетнамской нации.
Также утром 7 декабря председатель НС Чан Тхань Ман, его супруга и высокопоставленная делегация НС Вьетнама возложили венок в память о жертвах атомной бомбы в Нагасаки в Парке мира и посетили Музей атомной бомбы в Нагасаки.
После посещения выставочных площадок Чан Тхань Ман написал в гостевой книге: «Вьетнам - миролюбивая нация и всегда желает, чтобы народы всего мира вместе стремились к миру, процветанию и совместному развитию».