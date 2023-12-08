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Председатель НС Вьетнама встретился с председателем Сената Таиланда
Председатель Выонг Динь Хюэ подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение и стремится к дальнейшему углублению доверия и стратегического партнерства между двумя странами.
Лидеры двух стран договорились расширить обмен делегациями на всех уровнях и эффективно использовать механизмы двустороннего сотрудничества, включая совместное заседание кабинета министров.
Они пообещали координировать усилия для эффективной реализации плана действий по выполнению усиленного стратегического партнерства Вьетнама и Таиланда на 2022-2027 годы и работать над увеличением двустороннего товарооборота до 25 млрд. долл. США.
Стороны также достигли консенсуса по расширению совместной работы в новых областях, таких как зеленая экономика, цифровая экономика и возобновляемые источники энергии, а также по расширению транспортного сообщения, включая открытие новых прямых рейсов между населенными пунктами для содействия торговле, туризму, культурным и межличностным обменам.
Председатель НС Вьетнама и председатель Сената Таиланда согласились с тем, что обе страны должны сотрудничать и учиться друг у друга в области экономического развития. По их словам, что Вьетнам и Таиланд, обладающие схожими сильными сторонами, должны не конкурировать друг с другом, а скорее сотрудничать в духе взаимовыгодности, особенно в цепочках поставок, чтобы повысить ценность своих продуктов, таких как сельскохозяйственная продукция, рис, энергия и электромобили.
Глава Сената Таиланда высоко оценил вклад вьетнамской общины в Таиланде в местное социально-экономическое развитие.
Председатель Выонг Динь Хюэ попросил Таиланд продолжать поддерживать продвижение вьетнамских исторических и культурных ценностей в Таиланде, в том числе памятников, связанных с президентом Хо Ши Мином.
Что касается сотрудничества в законодательной сфере, то лидеры двух стран договорились активизировать обмен информацией и опытом, а также координировать и поддерживать друг друга на многосторонних парламентских форумах, таких как Межпарламентский союз (IPU), Межпарламентская ассамблея АСЕАН (AIPA) и Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум (APPF).
Они пообещали работать вместе, чтобы сохранить солидарность и центральную роль АСЕАН, особенно в таких региональных вопросах, как Восточное море и Мьянма.
Председатель Выонг Динь Хюэ пригласил председателя Сената Таиланда посетить Вьетнам в подходящее время, и Порнпетч Вичитчолчай с удовольствием принял приглашение.