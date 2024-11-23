Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Председатель НС Вьетнама встретился с председателем Народной партии Камбоджи, Сената

Партия и государство Вьетнама всегда ценят и придают первостепенное значение укреплению добрососедства, традиционной дружбы, всестороннего сотрудничества и долгосрочной устойчивости с Камбоджей на благо народов обеих стран, а также во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире, заявил председатель Национального собрания Чан Тхань Ман.
  Председатель НС Чан Тхань Ман (справа) и председатель КНП и председатель Сената Камбоджи Самдек Течо Хун Сен. Фото: ВИA  
Во время встречи с председателем Камбоджийской народной партии (КНП) и председателем Сената Камбоджи Самдеком Течо Хун Сеном в Пномпене 22 ноября Чан Тхань Ман поздравил Камбоджу с тщательной подготовкой и успешным проведением 12-й Генеральной ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP-12), которая подчеркнула растущий авторитет Камбоджи и КНП в частности.

Он поздравил камбоджийский народ с его значительными и гордыми достижениями под надежным правлением короля Нородома Сихамони и руководством КНП, Сената, Национальной ассамблеи и правительства Камбоджи, в котором председатель Хун Сен играет решающую роль. Он высоко оценил ошеломляющую победу КНП на недавних выборах, отражающую подавляющее доверие и поддержку народа. Он выразил уверенность в том, что под руководством КНП Камбоджа продолжит добиваться еще больших успехов в деле национального строительства.

Высокопоставленный вьетнамский законодатель заявил, что Вьетнам и Камбоджа - соседние страны, и обе правящие партии имеют общее происхождение от Коммунистической партии Индокитая. На протяжении всей истории они плечом к плечу боролись с общими врагами за свое национальное освобождение и воссоединение страны в прошлом. Эта солидарность продолжается и сегодня в их совместных усилиях по строительству и защите страны.
"История доказала, что узы солидарности, сотрудничества и взаимной поддержки являются объективным требованием, жизненно важной ролью и ключевым фактором безопасности и развития каждой страны", - сказал он.

Председатель Хун Сен приветствовал Чан Тхань Мана во время его первого официального визита в Камбоджу в качестве высшего вьетнамского законодателя и представителя партии и государства Вьетнама на двух крупных международных конференциях, организованных Камбоджей, подчеркнув, что его поездка имеет большое значение для развития двусторонних и многосторонних связей, особенно между законодательными органами этих стран.

Камбоджа никогда не забудет искреннюю помощь, оказанную Вьетнамом как в прошлом, так и в настоящее время. В условиях общих проблем, стоящих перед регионом и миром, две страны должны укреплять свои связи и еще более тесно сотрудничать в области политики, экономики, торговли, национальной обороны и безопасности, сказал он.

Принимающая сторона предложила продолжать эффективно использовать существующие механизмы сотрудничества и поддерживать стратегические механизмы сотрудничества для дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между Камбоджей, Лаосом и Вьетнамом с помощью соответствующих, гибких и более эффективных мер в новый период.

Похвалив достижения Вьетнама под руководством Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), Хун Сен выразил уверенность, что Вьетнам успешно достигнет целей национального развития, особенно по случаю 100-летия КПВ и 100-летия основания страны.

Опираясь на эту основу, Чан Тхань Ман выдвинул ряд предложений по повышению эффективности двустороннего сотрудничества. Среди них - сохранение существующих механизмов сотрудничества между двумя партиями и государствами, в частности механизма встреч на высоком уровне между двумя партиями, а также встреч между лидерами.

Он подтвердил, что Вьетнам поддерживает мирное, безопасное и стабильное развитие Камбоджи, считая его взаимовыгодным для обеих стран.

В ответ Хун Сен согласился с предложением Чан Тхань Мана твердо придерживаться принципа не позволять никаким политическим или военным силам использовать свою территорию для подрыва другой страны. Он подчеркнул необходимость эффективной реализации подписанных соглашений, борьбы с враждебными силами, транснациональными и трансграничными преступлениями, защиты национальной безопасности и предотвращения распространения фальшивой информации и использования социальных сетей для разжигания лжи, которая может нанести ущерб отношениям между двумя партиями и странами.

По этому случаю Чан Тхань Ман поблагодарил Хун Сена и правительство Камбоджи за их постоянную поддержку людей вьетнамского происхождения в Камбодже, чтобы они могли жить, работать и учиться на устойчивой основе.

Он предложил обеим сторонам продолжать внедрять инновации и разнообразить методы общения, чтобы помочь общественности, особенно молодым поколениям, получить правильное представление о традиционной солидарности, дружбе и всестороннем сотрудничестве.


ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с заместителем премьер-министра Малайзии

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с заместителем премьер-министра Малайзии

22 ноября генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с заместителем премьер-министра Малайзии, министром сельского и регионального развития, президентом Объединенной малайской национальной организации (UMNO) Дато Сери д-ром Ахмадом Захидом Хамиди и высшими руководителями правящей коалиции Малайзии.
ПОДРОБНЕЕ

Top