Председатель НС Вьетнама встретился с председателем Народной партии Камбоджи, Сената

Председатель НС Чан Тхань Ман (справа) и председатель КНП и председатель Сената Камбоджи Самдек Течо Хун Сен. Фото: ВИA



Он поздравил камбоджийский народ с его значительными и гордыми достижениями под надежным правлением короля Нородома Сихамони и руководством КНП, Сената, Национальной ассамблеи и правительства Камбоджи, в котором председатель Хун Сен играет решающую роль. Он высоко оценил ошеломляющую победу КНП на недавних выборах, отражающую подавляющее доверие и поддержку народа. Он выразил уверенность в том, что под руководством КНП Камбоджа продолжит добиваться еще больших успехов в деле национального строительства.



Высокопоставленный вьетнамский законодатель заявил, что Вьетнам и Камбоджа - соседние страны, и обе правящие партии имеют общее происхождение от Коммунистической партии Индокитая. На протяжении всей истории они плечом к плечу боролись с общими врагами за свое национальное освобождение и воссоединение страны в прошлом. Эта солидарность продолжается и сегодня в их совместных усилиях по строительству и защите страны.

"История доказала, что узы солидарности, сотрудничества и взаимной поддержки являются объективным требованием, жизненно важной ролью и ключевым фактором безопасности и развития каждой страны", - сказал он.



Председатель Хун Сен приветствовал Чан Тхань Мана во время его первого официального визита в Камбоджу в качестве высшего вьетнамского законодателя и представителя партии и государства Вьетнама на двух крупных международных конференциях, организованных Камбоджей, подчеркнув, что его поездка имеет большое значение для развития двусторонних и многосторонних связей, особенно между законодательными органами этих стран. Во время встречи с председателем Камбоджийской народной партии (КНП) и председателем Сената Камбоджи Самдеком Течо Хун Сеном в Пномпене 22 ноября Чан Тхань Ман поздравил Камбоджу с тщательной подготовкой и успешным проведением 12-й Генеральной ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP-12), которая подчеркнула растущий авторитет Камбоджи и КНП в частности.Он поздравил камбоджийский народ с его значительными и гордыми достижениями под надежным правлением короля Нородома Сихамони и руководством КНП, Сената, Национальной ассамблеи и правительства Камбоджи, в котором председатель Хун Сен играет решающую роль. Он высоко оценил ошеломляющую победу КНП на недавних выборах, отражающую подавляющее доверие и поддержку народа. Он выразил уверенность в том, что под руководством КНП Камбоджа продолжит добиваться еще больших успехов в деле национального строительства.Высокопоставленный вьетнамский законодатель заявил, что Вьетнам и Камбоджа - соседние страны, и обе правящие партии имеют общее происхождение от Коммунистической партии Индокитая. На протяжении всей истории они плечом к плечу боролись с общими врагами за свое национальное освобождение и воссоединение страны в прошлом. Эта солидарность продолжается и сегодня в их совместных усилиях по строительству и защите страны."История доказала, что узы солидарности, сотрудничества и взаимной поддержки являются объективным требованием, жизненно важной ролью и ключевым фактором безопасности и развития каждой страны", - сказал он.Председатель Хун Сен приветствовал Чан Тхань Мана во время его первого официального визита в Камбоджу в качестве высшего вьетнамского законодателя и представителя партии и государства Вьетнама на двух крупных международных конференциях, организованных Камбоджей, подчеркнув, что его поездка имеет большое значение для развития двусторонних и многосторонних связей, особенно между законодательными органами этих стран.

Камбоджа никогда не забудет искреннюю помощь, оказанную Вьетнамом как в прошлом, так и в настоящее время. В условиях общих проблем, стоящих перед регионом и миром, две страны должны укреплять свои связи и еще более тесно сотрудничать в области политики, экономики, торговли, национальной обороны и безопасности, сказал он.



Принимающая сторона предложила продолжать эффективно использовать существующие механизмы сотрудничества и поддерживать стратегические механизмы сотрудничества для дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между Камбоджей, Лаосом и Вьетнамом с помощью соответствующих, гибких и более эффективных мер в новый период.



Похвалив достижения Вьетнама под руководством Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), Хун Сен выразил уверенность, что Вьетнам успешно достигнет целей национального развития, особенно по случаю 100-летия КПВ и 100-летия основания страны.



Опираясь на эту основу, Чан Тхань Ман выдвинул ряд предложений по повышению эффективности двустороннего сотрудничества. Среди них - сохранение существующих механизмов сотрудничества между двумя партиями и государствами, в частности механизма встреч на высоком уровне между двумя партиями, а также встреч между лидерами.



Он подтвердил, что Вьетнам поддерживает мирное, безопасное и стабильное развитие Камбоджи, считая его взаимовыгодным для обеих стран.



В ответ Хун Сен согласился с предложением Чан Тхань Мана твердо придерживаться принципа не позволять никаким политическим или военным силам использовать свою территорию для подрыва другой страны. Он подчеркнул необходимость эффективной реализации подписанных соглашений, борьбы с враждебными силами, транснациональными и трансграничными преступлениями, защиты национальной безопасности и предотвращения распространения фальшивой информации и использования социальных сетей для разжигания лжи, которая может нанести ущерб отношениям между двумя партиями и странами.



По этому случаю Чан Тхань Ман поблагодарил Хун Сена и правительство Камбоджи за их постоянную поддержку людей вьетнамского происхождения в Камбодже, чтобы они могли жить, работать и учиться на устойчивой основе.



Он предложил обеим сторонам продолжать внедрять инновации и разнообразить методы общения, чтобы помочь общественности, особенно молодым поколениям, получить правильное представление о традиционной солидарности, дружбе и всестороннем сотрудничестве.



