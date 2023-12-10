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Председатель НС Вьетнама встретился с Королем Таиланда
Председатель Выонг Динь Хюэ выразил уверенность, что под правлением короля парламент, правительство и народ Таиланда будут продолжать добиваться больших успехов в национальном строительстве и развитии, повышая роль страны в регионе и мире.
Он подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение дальнейшему укреплению отношений усиленного стратегического партнерства с Таиландом, и выразил желание, чтобы две страны подняли отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства в ближайшем будущем.
Король Таиланда высоко оценил визит председателя НС Выонг Динь Хюэ и подчеркнул, что Таиланд и Вьетнам являются двумя близкими соседними странами, имеющими давние отношения, поэтому дальнейшее укрепление отношений очень необходимое. Король согласился с предложением председателя Выонг Динь Хюэ, чтобы Король, Королевская семья и правительство Таиланда продолжали создавать благоприятные условия для проживания вьетнамской общины в Таиланде и поддерживать развитие вьетнамской культуры и языка в стране, включая места реликвий президента Хо Ши Мина, вьетнамские пагоды, вьетнамский город и центры изучения Вьетнама.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ высоко оценил предыдущие визиты во Вьетнам короля Маха Ваджиралонгкорна в качестве наследного принца, а также поездки членов тайской королевской семьи, которые способствовали укреплению дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами.
Лидер НС Вьетнама заявил, что совершит поездку по провинции Удонтхани, и поблагодарил Таиланд за поддержку создания первого вьетнамского города в Таиланде, который также является первым в мире.
По этому случаю председатель НС Хюэ передал приглашение генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга и президента Во Ван Тхыонга пригласить короля Таиланда посетить Вьетнам в подходящее время.