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Председатель НС Вьетнама встретился с Королем Таиланда

Во второй половине дня 8 декабря в таиландской столице Бангкоке председатель национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ встретился с Королем Таиланда Махой Вачиралонгкорном и Королевой Таиланда.
  На встрече председателя НС Выонг Динь Хюэ с королем Таиланда Маха Ваджиралонгкорном и королевой Сутхидой в Бангкоке 8 декабря. Фото: ВИA  
Председатель НС Выонг Динь Хюэ проинформировал Короля Маху Вачиралонгкорна о результатах переговоров и встреч c спикером Палаты представителей и председателем Сената Таиланда, премьер-министром Таиланда и о подписании меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между двумя парламентами.

Председатель Выонг Динь Хюэ выразил уверенность, что под правлением короля парламент, правительство и народ Таиланда будут продолжать добиваться больших успехов в национальном строительстве и развитии, повышая роль страны в регионе и мире.

Он подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение дальнейшему укреплению отношений усиленного стратегического партнерства с Таиландом, и выразил желание, чтобы две страны подняли отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства в ближайшем будущем.

Король Таиланда высоко оценил визит председателя НС Выонг Динь Хюэ и подчеркнул, что Таиланд и Вьетнам являются двумя близкими соседними странами, имеющими давние отношения, поэтому дальнейшее укрепление отношений очень необходимое. Король согласился с предложением председателя Выонг Динь Хюэ, чтобы Король, Королевская семья и правительство Таиланда продолжали создавать благоприятные условия для проживания вьетнамской общины в Таиланде и поддерживать развитие вьетнамской культуры и языка в стране, включая места реликвий президента Хо Ши Мина, вьетнамские пагоды, вьетнамский город и центры изучения Вьетнама.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ высоко оценил предыдущие визиты во Вьетнам короля Маха Ваджиралонгкорна в качестве наследного принца, а также поездки членов тайской королевской семьи, которые способствовали укреплению дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами.

Лидер НС Вьетнама заявил, что совершит поездку по провинции Удонтхани, и поблагодарил Таиланд за поддержку создания первого вьетнамского города в Таиланде, который также является первым в мире.

По этому случаю председатель НС Хюэ передал приглашение генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга и президента Во Ван Тхыонга пригласить короля Таиланда посетить Вьетнам в подходящее время.

ИЖВ/ВИА

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