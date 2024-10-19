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Председатель НС Вьетнама встретился с Генеральным секретарем ЦК НРПЛ, Президентом Лаоса
Он поблагодарил партию, государство и народ Вьетнама за то, что они стояли на стороне Лаоса в его прошлой борьбе за национальное освобождение и помогали его нынешнему строительству и развитию страны.
Высший руководитель Лаоса высоко оценил активную координацию действий двух сторон по реализации итогов недавней встречи членов политбюро, в ходе которой Вьетнам создал целевую группу по реализации соглашений о сотрудничестве, а лаосская сторона организовала конференцию по распределению конкретных задач между министерствами и секторами.
Выразив свою радость в связи с значительными и историческими достижениями, которых добился Лаос после почти 40 лет обновления и более чем трех лет реализации резолюции 11-го национального съезда НРПЛ,Чан Тхань Ман сказал, что верит, что под надежным руководством НРПЛ, администрацией правительства и контролем законодательной власти Лаос будет хорошо подготовлен к предстоящему 12-му национальному съезду НРПЛ и построит план социально-экономического развития на 2026-2030 годы, продолжая строить процветающий Лаос, занимающий все более высокие позиции намеждународной арене.
Стороны высоко оценили прекрасное и прочное развитие великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом при важном вкладе двух парламентов.
Они подчеркнули необходимость всестороннего развития давних традиций тесного и надежного сотрудничества, активной реализации соглашений на высоком уровне и укрепления взаимодействия между двумя законодательными органами, особенно в обмене делегациями и опытом внесения конституционных поправок и верховного контроля, а также в принятии решений по ключевым национальным вопросам. Кроме того, они подчеркнули важность тесного сотрудничества и поддержки друг друга на парламентских и международных форумах, таких как AIPA, Межпарламентский союз (IPU) и Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум (APPF).