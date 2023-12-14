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Председатель НС Вьетнама встретился с Генеральным секретарем ЦК КПК, Председателем КНР Си Цзиньпином
Председатель НС Выонг Динь Хюэ с удовлетворением отметил достижения, достигнутые Генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом и Генеральным секретарем, Председателем КНР Си Цзиньпином во время их переговоров 12 декабря, особенно их консенсус по созданию вьетнамско-китайского сообщества, разделяющего будущее, имеющего стратегическое значение.
Он подчеркнул, что такие исторические достижения создадут огромный импульс для того, чтобы отношения между двумя партиями и странами вступили в новый, более интенсивный, содержательный и устойчивый период развития.
Генеральный секретарь, председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, выразил глубокие впечатления и поздравил Вьетнам с достижениями в области реформ, а также высоко оценил работу законодательного органа Вьетнама и его сотрудничество с Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП) за последние годы.
Лидер подчеркнул, что законодательные органы двух стран поддерживают встречи и контакты на всех уровнях, а также координацию в рамках многосторонних механизмов, что делает их отношения важной частью отношений между двумя партиями и странами.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ также предложил двум законодательным органам расширить обмены и контакты на всех уровнях, а также между специализированными комитетами и дружескими депутатскими группами. Он также предложил продолжать играть роль в создании открытых и благоприятных правовых коридоров и политик, а также развивать двустороннее торгово-экономическое сотрудничество на сбалансированной и устойчивой основе, особенно увеличивая экспорт вьетнамской сельскохозяйственной и рыбной продукции в Китай.
Обе стороны должны усилить координацию на региональных и международных межпарламентских форумах, поддерживать друг друга в проведении международных форумов и конференций, призывая компетентные органы Вьетнама и Китая контролировать и удовлетворительно разрешать разногласия в соответствии с соглашениями и пониманием высокого уровня, а также международным правом, особенно Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, и совместно работать над укреплением хорошей социальной основы отношений между двумя партиями и странами, сказал он.
Разделяя предложения Председателя НС Вьетнам, китайский лидер предложил двум странам поддерживать обмены и встречи на высоком уровне, делиться опытом партийного строительства и национального развития, укреплять сотрудничество по существу, развивать инфраструктурные связи, продвигать обмены между людьми и хорошо справляться с разногласиями.
Он выразил поддержку НПК в укреплении обменов и сотрудничества с НС Вьетнама и приветствовал визит председателя НС Выонг Динь Хюэ в Китай в следующем году, чтобы активизировать обмены между законодательными органами и способствовать повышению их роли в укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.