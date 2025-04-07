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Председатель НС Вьетнама встретился с Генеральным секретарем МПС в кулуарах МПС-150
Мартин Чунгонг высоко оценил последовательную поддержку МПС со стороны НС Вьетнама в успешной реализации программ, стратегий и приоритетных мероприятий, особенно проведение МПС-132 в 2015 году, на котором была принята историческая Ханойская декларация, благодаря которой МПС стал первой международной организацией, упомянувшей Цели устойчивого развития (ЦУР), и 9-й Всемирной конференции молодых парламентариев в 2023 году, на которой было принято заявление «Роль молодежи в ускорении достижения ЦУР посредством цифровой трансформации и инноваций».
Генеральный секретарь МПС выразил восхищение достижениями Вьетнама и его законодательного органа, высоко оценив предложения страны в отношении деятельности МПС и многостороннего парламентского сотрудничества в целом.
Он подтвердил свою неизменную поддержку законодательного органа Вьетнама в укреплении его потенциала в области многосторонней парламентской дипломатии, применении науки и технологий в своей деятельности и дальнейшем повышении его роли и вклада в МПС. Он также поблагодарил и высоко оценил готовность Вьетнама принимать у себя важные мероприятия МПС в будущем.
На встрече стороны договорились о тесной координации и дальнейшем укреплении сотрудничества между Вьетнамом и МПС в будущем.
Чан Тхань Ман воспользовался случаем, чтобы пригласить Генерального секретаря МПС вновь посетить Вьетнам. Чунгон с радостью принял приглашение.