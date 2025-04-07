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Председатель НС Вьетнама встретился с Генеральным секретарем МПС в кулуарах МПС-150

Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман встретился с генеральным секретарем Межпарламентского союза (МПС) Мартином Чунгоном в рамках 150-й Ассамблеи МПС в Ташкенте, Узбекистан, 6 апреля во второй половине дня.
  Председатель НС Чан Тхань Ман (слева) и генеральный секретарь МПС Мартин Чунгон на встрече в Ташкенте 6 апреля. Фото: ВИA  
Выразив свое удовольствие от новой встречи с Генеральным секретарем МПС - близким другом вьетнамского НС – Чан Тхань Ман поблагодарил Мартина Чунгона за его чувства и помощь Вьетнаму, которые способствовали развитию сотрудничества между Вьетнамом и МПС.

Мартин Чунгонг высоко оценил последовательную поддержку МПС со стороны НС Вьетнама в успешной реализации программ, стратегий и приоритетных мероприятий, особенно проведение МПС-132 в 2015 году, на котором была принята историческая Ханойская декларация, благодаря которой МПС стал первой международной организацией, упомянувшей Цели устойчивого развития (ЦУР), и 9-й Всемирной конференции молодых парламентариев в 2023 году, на которой было принято заявление «Роль молодежи в ускорении достижения ЦУР посредством цифровой трансформации и инноваций».

Генеральный секретарь МПС выразил восхищение достижениями Вьетнама и его законодательного органа, высоко оценив предложения страны в отношении деятельности МПС и многостороннего парламентского сотрудничества в целом.

Он подтвердил свою неизменную поддержку законодательного органа Вьетнама в укреплении его потенциала в области многосторонней парламентской дипломатии, применении науки и технологий в своей деятельности и дальнейшем повышении его роли и вклада в МПС. Он также поблагодарил и высоко оценил готовность Вьетнама принимать у себя важные мероприятия МПС в будущем.

На встрече стороны договорились о тесной координации и дальнейшем укреплении сотрудничества между Вьетнамом и МПС в будущем.

Чан Тхань Ман воспользовался случаем, чтобы пригласить Генерального секретаря МПС вновь посетить Вьетнам. Чунгон с радостью принял приглашение.

ИЖВ/ВИА

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