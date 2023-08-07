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Председатель НС Вьетнама встретился со спикером нижней палаты Филиппин в Джакарте

Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ 6 августа встретился со спикером Палаты представителей Филиппин Фердинандом Мартином Ромуальдесом по случаю 44-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA-44), которая проходит в Джакарте.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ (слева) встретился со спикером Палаты представителей Филиппин Фердинандом Мартином Ромуальдесом. Фото: ВИА  

 Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ 6 августа встретился со спикером Палаты представителей Филиппин Фердинандом Мартином Ромуальдесом по случаю 44-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA-44), которая проходит в Джакарте.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ подчеркнул активное развитие во всех областях стратегического партнерства Вьетнама и Филиппин, особенно в контактах на высоком уровне.

Лидеры двух стран договорились более предметно развивать двусторонние связи, особенно в области экономики, торговли и инвестиций, и стремиться к тому, чтобы объем двусторонней торговли вскоре достиг 10 млрд. долл. США

В контексте нынешней сложной мировой ситуации председатель НС Выонг Динь Хюэ предложил Вьетнаму и Филиппинам сотрудничать в развитии цепочек поставок и облегчении импорта ключевых продуктов Вьетнама, таких как рис и строительные материалы, а также расширять сотрудничество в области цифровой трансформации и энергетического перехода.

Обе стороны договорились продолжать развивать сотрудничество между парламентами двух стран и активизировать обмен делегациями, а также опытом парламентской деятельности.

Они также продолжат сотрудничество и взаимную поддержку в многосторонних рамках; поддержат инициативы друг друга в AIPA; и будут работать вместе над дальнейшим укреплением солидарности, силы и центральной роли АСЕАН, а также поддержат общий голос в вопросах региональной безопасности, включая проблему Восточного моря.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ предложил парламенту Филиппин направить делегацию на 9-ю Глобальную конференцию молодых парламентариев, которая состоится в Ханое. Спикер нижней палаты филиппинского парламента подтвердил, что он так и сделает.

Высокопоставленный вьетнамский законодатель воспользовался случаем, чтобы пригласить спикера Палаты представителей и председателя Сената посетить Вьетнам. Фердинанд Мартин принял приглашение, добавив, что посетит Вьетнам в подходящее время.

ВИА/ИЖВ

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