Председатель НС Вьетнама встретился со спикером нижней палаты Филиппин в Джакарте

Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ (слева) встретился со спикером Палаты представителей Филиппин Фердинандом Мартином Ромуальдесом. Фото: ВИА

Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ 6 августа встретился со спикером Палаты представителей Филиппин Фердинандом Мартином Ромуальдесом по случаю 44-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA-44), которая проходит в Джакарте.