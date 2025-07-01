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Председатель НС Вьетнама: Внедрение модели двухуровневой местной власти направлено на то, чтобы быть ближе к народу и служить народу

Во второй половине дня 30 июня в городе Кантхо член Политбюро, председатель Национального собрания (НС) Вьетнама Чан Тхань Ман провёл рабочую встречу с руководством города Кантхо по вопросам внедрения модели двухуровневой местной власти и обеспечения материально-технической базы новых общин и кварталов на территории.
  Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман посетил и работал в Центре административных услуг города Кантхо (новое). Фото: ВИА  
Выступая на совещании, председатель НС отметил, что в процессе упорядочения административно-территориального деления три провинции — Кантхо, Хаузянг и Шокчанг — продемонстрировали сосредоточенное руководство, тесную координацию и активное вовлечение всей политической системы. Работа велась оперативно, строго, решительно и с высокой ответственностью, организованно, научно обоснованно и надёжно, в соответствии с установленной процедурой и инструкциями Центральных органов, с соблюдением сроков и качества. В то же время была достигнута высокая степень согласия среди кадров, партийных членов и широкая поддержка со стороны населения.

Подчеркнув, что в дальнейшем народ будет внимательно следить за процессом упорядочения административных единиц и организации системы двухуровневой местной власти, председатель НС указал, что способность удовлетворить ожидания граждан будет зависеть от качества организации и профессионализма кадров.

Ранее, в тот же день, председатель НС Чан Тхань Ман посетил и изучил ситуацию с предоставлением государственных административных услуг для граждан и предприятий в Центре административных услуг города Кантхо, Центре административных услуг коммуны Нинькиеу, Центре административных услуг общины Тханьхоа (бывшая провинция Фунгхиеп, Хаузянг), а также Центре административных услуг квартала Фулой (бывшая провинция Шокчанг).

Беседуя с гражданами и государственными служащими, занятыми в оказании административных услуг, председатель НС Чан Тхань Ман подтвердил, что позиция Центрального руководства в процессе реорганизации административных единиц на провинциальном и общинном уровнях и внедрения модели двухуровневого местного самоуправления — это приближение власти к народу, улучшение качества обслуживания, ускорение и упрощение административных процедур. Создание нового города Кантхо станет важной предпосылкой для укрепления экономических, культурных и социальных связей, обеспечения национальной обороны и безопасности, расширения пространства для развития города, чёткого позиционирования Кантхо как регионального экономического центра, способного играть ведущую роль в развитии всего региона.

ВИА/ИЖВ

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