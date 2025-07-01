НОВОСТИ
Председатель НС Вьетнама: Внедрение модели двухуровневой местной власти направлено на то, чтобы быть ближе к народу и служить народу
Подчеркнув, что в дальнейшем народ будет внимательно следить за процессом упорядочения административных единиц и организации системы двухуровневой местной власти, председатель НС указал, что способность удовлетворить ожидания граждан будет зависеть от качества организации и профессионализма кадров.
Ранее, в тот же день, председатель НС Чан Тхань Ман посетил и изучил ситуацию с предоставлением государственных административных услуг для граждан и предприятий в Центре административных услуг города Кантхо, Центре административных услуг коммуны Нинькиеу, Центре административных услуг общины Тханьхоа (бывшая провинция Фунгхиеп, Хаузянг), а также Центре административных услуг квартала Фулой (бывшая провинция Шокчанг).
Беседуя с гражданами и государственными служащими, занятыми в оказании административных услуг, председатель НС Чан Тхань Ман подтвердил, что позиция Центрального руководства в процессе реорганизации административных единиц на провинциальном и общинном уровнях и внедрения модели двухуровневого местного самоуправления — это приближение власти к народу, улучшение качества обслуживания, ускорение и упрощение административных процедур. Создание нового города Кантхо станет важной предпосылкой для укрепления экономических, культурных и социальных связей, обеспечения национальной обороны и безопасности, расширения пространства для развития города, чёткого позиционирования Кантхо как регионального экономического центра, способного играть ведущую роль в развитии всего региона.