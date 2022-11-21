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Председатель НС Вьетнамапринял участие в заседании исполнительного комитета AIPA
На заседании исполнительный комитет обсудил и утвердил рабочую повестку дня AIPA-43, делегатов на собрания женщин-парламентариев AIPA (WAIPA) и молодых парламентариев AIPA, совместное заявление, а также дату и место проведения Генеральной ассамблеи 44-го AIPA.
AIPA-43 официально откроется в Пномпене 21 ноября под девизом «Совместное продвижение к устойчивой, инклюзивной и устойчивой АСЕАН».
43-я Генеральная ассамблея AIPA сосредоточит свои обсуждения на вопросах мира, безопасности, многосторонности и центральной роли АСЕАН; и обменяется мнениями о том, как усилить парламентскую дипломатию по вопросам безопасности на море, способствовать региональной стабильности в Юго-Восточной Азии и активизировать парламентское сотрудничество для инклюзивного и устойчивого экономического роста посредством комплексного подхода к экологическим, социальным и управленческим критериям (ESG).
Делегаты также должны обсудить гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин для устойчивого, инклюзивного и устойчивого восстановления после пандемии COVID-19; усиление роли женщин-парламентариев в продвижении повестки дня женщин, мира и безопасности; и поощрение участия молодежи в процветающем и устойчивом сообществе АСЕАН.
Планируется, что председатель НС примет участие в основных мероприятиях в рамках AIPA-43.