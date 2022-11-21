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НОВОСТИ

Председатель НС Вьетнамапринял участие в заседании исполнительного комитета AIPA

Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ принял участие в заседании исполнительного комитета Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA) в рамках 43-й Генеральной ассамблеи AIPA в Пномпене вечером 20 ноября.
  Председатель НС Выонг Динь Хюэ (в центре) принимает участие в заседании исполнительного комитета Межпарламентской ассамблеи АСЕАН в рамках AIPA-43. Фото: ВИА  
Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ принял участие в заседании исполнительного комитета Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA) в рамках 43-й Генеральной ассамблеи AIPA в Пномпене вечером 20 ноября.

На заседании исполнительный комитет обсудил и утвердил рабочую повестку дня AIPA-43, делегатов на собрания женщин-парламентариев AIPA (WAIPA) и молодых парламентариев AIPA, совместное заявление, а также дату и место проведения Генеральной ассамблеи 44-го AIPA.

AIPA-43 официально откроется в Пномпене 21 ноября под девизом «Совместное продвижение к устойчивой, инклюзивной и устойчивой АСЕАН».

43-я Генеральная ассамблея AIPA сосредоточит свои обсуждения на вопросах мира, безопасности, многосторонности и центральной роли АСЕАН; и обменяется мнениями о том, как усилить парламентскую дипломатию по вопросам безопасности на море, способствовать региональной стабильности в Юго-Восточной Азии и активизировать парламентское сотрудничество для инклюзивного и устойчивого экономического роста посредством комплексного подхода к экологическим, социальным и управленческим критериям (ESG).

Делегаты также должны обсудить гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин для устойчивого, инклюзивного и устойчивого восстановления после пандемии COVID-19; усиление роли женщин-парламентариев в продвижении повестки дня женщин, мира и безопасности; и поощрение участия молодежи в процветающем и устойчивом сообществе АСЕАН.

Планируется, что председатель НС примет участие в основных мероприятиях в рамках AIPA-43.

ВИА

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