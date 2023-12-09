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Председатель НС выступил с программной речью в таиландском университете Чулалонгкорн

Председатель Национального собрания Вьетнама профессор, доктор Выонг Динь Хюэ 8 декабря посетил Университет Чулалонгкорн в Бангкоке и выступил с программной речью в рамках своего официального визита в Таиланд. Это один из престижных и старейших университетов Таиланда, с богатыми традициями, насчитывающими более 100 лет, служащий питательной средой для поколений талантов Таиланда и многих стран мира.

В своем выступлении председатель НС Выонг Динь Хюэ подтвердил, что Вьетнам полностью осознает, что его будущее тесно связано с миром, стабильностью, сотрудничеством и развитием в регионе и во всем мире.

Для достижения прочного и устойчивого мира все страны, включая Вьетнам и Таиланд, а также государства - члены АСЕАН, несут ответственность за содействие развитию диалога и сотрудничества, уважая принципы Устава Организации Объединенных Наций и международного права, включая мирное урегулирование споров и воздержание от применения силы или угрозы ее применения.

“Сегодня это жизненно важный вопрос, и это наша ответственность перед будущими поколениями”, - сказал он.

Высоко оценивая роль Таиланда и его вклад в становление и развитие АСЕАН, председатель НС отметил, что в новых условиях построение сильной, единой и устойчивой АСЕАН с центральной ролью в региональной структуре и хорошими отношениями с внешними партнерами является приоритетным направлением стратегического партнерства Вьетнама и Таиланда.

В целях дальнейшего углубления содержания двустороннего стратегического партнерства он предложил укреплять политическое доверие и сотрудничество в области национальной обороны и безопасности, содействовать большей солидарности и инновациям на основе руководящих принципов "надежность, ответственность, искренность, сотрудничество для взаимной выгоды и совместного прогресса".

Он также предложил укреплять интенсивную и широкую экономическую интеграцию и эффективно реализовывать стратегию "Партнерство трех связей", чтобы в скором времени достичь объема двусторонней торговли в 25 млрд. долл. США на более сбалансированной основе.

Еще одно предложение - активизировать сотрудничество в области туризма, культуры, образования и обменов между людьми, поддерживая при этом многосторонность и международную солидарность, укрепляя тесную координацию в рамках многостороннего сотрудничества.

Для реализации вышеуказанных направлений председатель Выонг Динь Хюэ сказал, что НС Вьетнама желает укреплять всестороннее и эффективное сотрудничество с парламентом Таиланда, способствуя углублению вьетнамско-таиландских отношений, делая их более глубокими, практичными и результативными.

По его словам, Национальное собрание Вьетнама продолжит тесную координацию в рамках многостороннего сотрудничества для укрепления дружбы и солидарности с народами стран АСЕАН и всего мира.

После своего выступления председатель НС Вьетнама побеседовал с экспертами, учеными и студентами о перспективах вьетнамско-таиландских отношений, в том числе о модернизации двусторонних связей, роли Вьетнама и Таиланда в АСЕАН и субрегиональном сотрудничестве.

ИЖВ/ВИА

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