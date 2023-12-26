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Председатель НС высоко оценивает работу сектора народной прокуратуры в 2023 году
Он сказал, что сектор полностью выполнил требования НС, особенно цели, поставленные законодательным органом, и содержание, связанное с деятельностью Главного прокурора Верховной народной прокуратуры по вопросам и ответам на заседаниях НС и Постоянного комитета НС. Она оперативно отреагировала на обращения избирателей, продемонстрировав свою ответственность, которая высоко ценится партией, государством и народом.
Глава НС подчеркнул, что 2024 год – важный год, который имеет особо важное значение для успешной реализации задач всего срока работы в соответствии с Резолюцией XIII съезда КПВ.
Прогнозируется, что в ближайшее время ситуация с нарушениями и преступлениями продолжит усложняться, создавая множество новых трудностей и вызов. Это требует от судебных органов, в том числе Верховной народной прокуратуры, непрерывных изменений, комплексных инноваций, повышения качества и эффективности работы во всех аспектах.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ предложил Верховной народной прокуратуре продолжать тщательно изучать и эффективно выполнять резолюции партии и законы государства в области юстиции, обновлять способы работы, активно предлагать решения по укреплению возможностей сферы народной прокуратуры, чтобы продолжать повышать роль и ответственность сектора прокуратуры в борьбе с преступностью и нарушением Закона.