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НОВОСТИ

Председатель НС высоко оценивает работу сектора народной прокуратуры в 2023 году

25 декабря Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ присутствовал на конференции по определению задач сферы народной прокуратуры на 2024 год.
  Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ и делегаты на мероприятии. Фото: ВИA  
Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ высоко оценил работу сектора народной прокуратуры в 2023 году, отметив, что он синхронно внедрил множество решений, хорошо выполнил поставленные задачи, достиг и перевыполнил многие цели и требования, установленные партией, государством и Национальным собранием.

Он сказал, что сектор полностью выполнил требования НС, особенно цели, поставленные законодательным органом, и содержание, связанное с деятельностью Главного прокурора Верховной народной прокуратуры по вопросам и ответам на заседаниях НС и Постоянного комитета НС. Она оперативно отреагировала на обращения избирателей, продемонстрировав свою ответственность, которая высоко ценится партией, государством и народом.

Глава НС подчеркнул, что 2024 год – важный год, который имеет особо важное значение для успешной реализации задач всего срока работы в соответствии с Резолюцией XIII съезда КПВ.

Прогнозируется, что в ближайшее время ситуация с нарушениями и преступлениями продолжит усложняться, создавая множество новых трудностей и вызов. Это требует от судебных органов, в том числе Верховной народной прокуратуры, непрерывных изменений, комплексных инноваций, повышения качества и эффективности работы во всех аспектах.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ предложил Верховной народной прокуратуре продолжать тщательно изучать и эффективно выполнять резолюции партии и законы государства в области юстиции, обновлять способы работы, активно предлагать решения по укреплению возможностей сферы народной прокуратуры, чтобы продолжать повышать роль и ответственность сектора прокуратуры в борьбе с преступностью и нарушением Закона.

ВИА/ИЖВ

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