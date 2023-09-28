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Председатель НС Выонг Динь Хюэ успешно завершил официальный визит в Бангладеш и Болгарию

Как передает спецкора ВИА, в полдень 27 сентября председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ и высокопоставленная делегация прибыли в аэропорт Нойбай в Ханое, успешно завершив официальный визит в Бангладеш и Болгарию, совершенный с 23 по 26 сентября по приглашению председателя Национального Собрания Народной Республики Бангладеш Ширин Чаудхури и председателя Национального Собрания Республики Болгария Росена Желязкова.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ встретился с президентом Бангладеш Мохаммедом Шахабуддином. Фото: ВИА  
В ходе визита в две страны состоялось около 70 мероприятий с участием Председателя НС, руководителей органов НС, представителей министерств, отраслей и местностей.

В Бангладеш Выонг Динь Хюэ провел переговоры с председателем НС Ширин Чаудхури, имел встречу с президентом Мохаммедом Шахабуддином и принял председателя комитета по иностранным делам НС Мухаммеда Фарука Хана, открыл фотовыставку, посвященную 50-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, принял председателя Коммунистической партии Бангладеш (КПБ) Шах Алама и председателя Рабочей партии Рашида Кхана Менона.

В Болгарии Выонг Динь Хюэ провел переговоры с председателем Национального собрания Росеном Желязковым, имел встречу с президентом Руменом Радевым и премьер-министром Николаем Денковым, принял председателя Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелию Нинову и председателя парламентской группы партии Герб-ОДС Десиславу Атанасову.

Выонг Динь Хюэ подписал с председателем Национального собрания Бангладеш и председателем Национального собрания Болгарии два меморандума о взаимопонимании по укреплению сотрудничества между законодательными органами трех стран.

Наряду с этим, были подписаны еще 5 соглашений о сотрудничестве для укрепления сотрудничества в таких областях, как культура, туризм, местное сотрудничество, между Канцелярией НС, министерствами, филиалами и населенными пунктами Вьетнама и Канцелярией НС, министерствами, филиалами и населенными пунктами Бангладеш и Болгарии.

В Бангладеш и Болгарии председатель НС выступил с важными речами перед дипломатами, учеными, профессорами, преподавателями, студентами, аспирантами и средствами массовой информации о текущих мировой и региональной ситуации, и традиционных отношениях дружбы между Вьетнамом и Бангладеш и Вьетнамом и Болгарией, посетил Форум политики и права.

Председатель НС принял представителей Ассоциации двусторонней дружбы, ряда крупных и типичных предприятий двух стран, транснациональных корпораций, посетил посольства и встретился с вьетнамской общиной в двух странах, посетил экономические учреждения и населенные пункты.

Визит в Бангладеш состоялся как раз во время празднования 50-летия установления дипломатических отношений, что способствовало укреплению и расширению дружбы, а также эффективного и практического сотрудничества между двумя странами во всех областях, подтвердив приверженность НC Вьетнама сотрудничеству с НC Бангладеш.

Визит в Болгарию стал первым визитом председателя НС Вьетнама за 15 лет с момента визита тогдашнего председателя Национального собрания Нгуен Фу Чонга в 2008 году и укрепил сотрудничество между Вьетнамом и Болгарией в целом, парламентское сотрудничество в частности, содействовал двустороннему всестороннему сотрудничеству, эффективной реализации Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA).

По этому случаю председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ поблагодарил Национальное собрание Болгарии за ратификацию Соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA) с абсолютной поддержкой прямо перед визитом.

В ходе визита председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ и лидеры Бангладеш и Болгарии обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

ИЖВ/ВИА

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