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Председатель НС Выонг Динь Хюэ: Три «единства» в гибких и творческих действиях АСЕАН
Ссылаясь на свою точку зрения на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Индийском океане, на АСЕАН и на сотрудничество между Вьетнамом и Индонезией в рамках этой региональной организации, Выонг Динь Хюэ подчеркнул, что для сохранения мирной обстановки и процветания в будущем, все страны должны стремиться к созданию инклюзивной, устойчивой и взаимосвязанной региональной структуры сотрудничества в политической, экономической, торговой, культурной и социальной областях, в сфере безопасности, в сфере безопасности, на основе Устава ООН и международного права.
Что касается АСЕАН, глава вьетнамского законодательного органа подтвердил, после почти шести десятилетий становления и развития АСЕАН никогда не была в таком хорошем положении, как сегодня, но также никогда не сталкивалась с таким количеством проблем, как сегодня. Он подчеркнул, что АСЕАН необходимо перепозиционировать себя, генерировать идеи, пробуждать уверенность в себе и высвобождать ресурсы для развития сообщества.
Председатель НС Вьетнама предложил рассматривать три «единства» как устойчивые и прочные корни гибких и созидательных действий АСЕАН.
Во-первых, это единство в соблюдении принципов, отраженном в поддержании стратегического баланса в отношениях между АСЕАН и ее партнерами, не допуская ситуации, когда АСЕАН воспринимается как инструмент любого противостояния и раскола.
Во-вторых, это единство в отстаивании консенсуса АСЕАН по вопросам безопасности, развития в регионе, совместном отстаивании общей позиции и взглядов АСЕАН в соответствии с «Путем АСЕАН», Уставом АСЕАН. В частности, перед лицом недавних сложных событий, создающих риск напряженности в Восточном море, необходимо объединиться и настойчиво продвигать диалог, разрешать споры мирными средствами, обеспечивать безопасность, свободу судоходства и полетов, полное выполнение Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC), вести переговоры об эффективном и действенном Кодексе поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом и Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) 1982 года.
В-третьих, единство в построении сообщества также отражается в поставке людей в центре деятельности, как субъект, цель и мотивация процесса построения сообщества. Он также заявил, что позиция Вьетнама всегда поддерживает «мир, гармонию и дружбу» во внешней политике.
Говоря о вьетнамско-индонезийских отношениях, председатель НС Вьетнама заявил, что они находятся в хорошей форме и в ближайшем будущем могут быть подняты до уровня полного стратегического партнерства.