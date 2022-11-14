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Председатель НС Выонг Динь Хюэ совершил встречу с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Арден
Председатель НС выразил удовлетворение тем, что двустороннее и многостороннее сотрудничество между двумя законодательными органами в последние годы развивается хорошо. Недавно были учреждены парламентские группы дружбы Вьетнам-Новая Зеландия и Азия-Тихоокеанский регион. Председатель НС также подчеркнул, что агентствам НС двух стран необходимо способствовать профессиональным обменам, стремясь подписывать соглашение о сотрудничестве между двумя парламентами. Стороны продолжали поддерживать и тесно координировать свои действия в Межпарламентском союзе (МПС), Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме (АТПФ) и Евразийском парламенте (АСЭП).
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден поблагодарила Выонг Динь Хюэ за теплый прием. Передав приветствие спикера парламента Новой Зеландии Адриана Рураве, Джасинда Арден сообщила, что посетила Вьетнам в этот раз большая деловая делегация Новой Зеландии. Учитывая, что потенциал сотрудничества между двумя странами по-прежнему велик, особенно учитывая тот факт, что Вьетнам является сельскохозяйственной страной с большим количеством тропических продуктов и 15-м крупнейшим торговым партнером Новой Зеландии, премьер-министр заявила, что цель товарооборота в 2 миллиарда долларов США в 2025 году вполне досягаема. Во время текущего визита Новая Зеландия официально открыла рынок для вьетнамских оайма и помело. Премьер-министр Джасинда Арден подчеркнула, что наряду с сельским хозяйством важными областями являются финансовые технологии, финансовое сотрудничество и услуги, применение цифровой технологии в растаможке товаров увеличит импорт и экспорт между двумя странами.
На встрече, обменявшись мнениями о международных и региональных вопросах, представляющих взаимный интерес, два лидера заявили, что в условиях сложных и непредсказуемых событий в мире и регионе укрепление сотрудничества между Вьетнамом и Новой Зеландией не только идет на благо народов наших двух стран, но и вносит эффективный вклад в поддержание мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе. Обе стороны также подчеркнули важность развития диалога, укрепления доверия и разрешения споров мирными средствами в соответствии с международным правом.
Пожелав премьер-министру Джасинде Арден успешного официального визита во Вьетнам, полагая, что итоги визита внесут позитивный вклад в отношения двух стран, председатель НС Выонг Динь Хюэ передал приветствие председателю Парламента Новой Зеландии Адриану Рураве.