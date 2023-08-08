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Председатель НС Выонг Динь Хюэ совершил встречу с президентом Индонезии Джоко Видо

Председатель НС Выонг Динь Хюэ проинформировал президента Джоко Видодо об итогах своего официального визита в Индонезию и участия в 44-й Генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи государств Юго-Восточной Азии (AIPA-44)
  Председатель НС Выонг Динь Хюэ совершил встречу с президентом Индонезии Джоко Видодо. Фото: ВИА  
По сообщению спецкора ВИА, в рамках официального визита в Индонезию, во второй половине дня 7 августа председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ имел встречу с президентом Индонезии Джоко Видодо. С индонезийской стороны во встрече также приняли участие председатель Совета народных депутатов (нижняя палата) Пуан Махарани, министр иностранных дел Ретно Марсуди, главный секретарь Кабинета министров Прамоно Анунг.

Президент Джоко Видодо тепло приветствовал и высоко оценил значение визита председателя НС Вьетнама в Индонезию по случаю 10-летия создания Стратегического партнерства Вьетнам-Индонезия (2013-2023 гг.), который помог создать мотивацию, углубить и предметно развивать сотрудничество между двумя странами. Он подчеркнул, что стратегическое партнерство Индонезии и Вьетнама не только приносит пользу обеим странам, но и способствует миру, стабильности и процветанию в регионе.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ почтительно передал президенту Индонезии сердечные приветствия и наилучшие пожелания от генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, президента Во Ван Тхыонга, премьер-министра Фам Минь Тьиня, сказав, что генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг был очень впечатлен своим визитом в Индонезию в 2017 году. Выонг Динь Хюэ подтвердил, что Вьетнам придает большое значение стратегическому партнерству с Индонезией на основе дружественного соседства и доброго сотрудничества, созданных президентом Сукарно и президентом Хо Ши Мином. Он поздравил с 78-й годовщиной Национального дня Индонезии иуверен, что Индонезия и впредь будет пожинать многие достижения во всех аспектах, повышая роль и положение в мире.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ проинформировал президента Джоко Видодо об итогах своего официального визита в Индонезию и участия в 44-й Генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи государств Юго-Восточной Азии (AIPA-44), отметив, что Национальные собрания двух стран подписали соглашение о сотрудничестве для дальнейшего развития парламентских отношений, внося практический вклад в укрепление отношений между двумя странами.

Лидеры двух стран выразили удовлетворение быстрым и эффективным развитием Вьетнамско-Индонезийского стратегического партнерства во всех ключевых областях. В частности, большое развитие получило торговое сотрудничество; двусторонний товарооборот в 2022 году достиг более 14 миллиардов долларов США, превысив показатель 2021 года и достигнув самого высокого уровня за всю историю. Что касается основных направлений дальнейшего развития двусторонних отношений в ближайшее время, стороны договорились продолжать содействовать обмену делегациями и контактам на всех уровнях и каналах; эффективно выполнять подписанные соглашения.

Стороны договорились стремиться к тому, чтобы к 2028 году объем двусторонней торговли превышал 15 миллиардов долларов США, причем в более сбалансированном направлении. Президент Индонезии согласился со председателем НС Вьетнама в том, что обе стороны укрепляют поддержание существующих цепочек поставок, тесно сотрудничая для формирования новых стратегических цепочек поставок, укрепляют сотрудничество в области моря, рыболовства и новых областях, таких как цифровая трансформация, справедливый энергетический переход.

Президент Джоко Видодо поблагодарил Вьетнам за поддержку Индонезии в качестве председателя АСЕАН в 2023 году и предложил продолжить совместную работу для укрепления центральной роли АСЕАН и реализации видения АСЕАН в Индо-Тихоокеанском регионе.

По этому случаю председатель НС передал приглашение от генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга и президента Во Ван Тхыонга президенту Индонезии посетить Вьетнам в ближайшее время в этом году.

ВИА/ИЖВ

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