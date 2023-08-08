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Председатель НС Выонг Динь Хюэ совершил встречу с президентом Индонезии Джоко Видо
Президент Джоко Видодо тепло приветствовал и высоко оценил значение визита председателя НС Вьетнама в Индонезию по случаю 10-летия создания Стратегического партнерства Вьетнам-Индонезия (2013-2023 гг.), который помог создать мотивацию, углубить и предметно развивать сотрудничество между двумя странами. Он подчеркнул, что стратегическое партнерство Индонезии и Вьетнама не только приносит пользу обеим странам, но и способствует миру, стабильности и процветанию в регионе.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ почтительно передал президенту Индонезии сердечные приветствия и наилучшие пожелания от генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, президента Во Ван Тхыонга, премьер-министра Фам Минь Тьиня, сказав, что генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг был очень впечатлен своим визитом в Индонезию в 2017 году. Выонг Динь Хюэ подтвердил, что Вьетнам придает большое значение стратегическому партнерству с Индонезией на основе дружественного соседства и доброго сотрудничества, созданных президентом Сукарно и президентом Хо Ши Мином. Он поздравил с 78-й годовщиной Национального дня Индонезии иуверен, что Индонезия и впредь будет пожинать многие достижения во всех аспектах, повышая роль и положение в мире.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ проинформировал президента Джоко Видодо об итогах своего официального визита в Индонезию и участия в 44-й Генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи государств Юго-Восточной Азии (AIPA-44), отметив, что Национальные собрания двух стран подписали соглашение о сотрудничестве для дальнейшего развития парламентских отношений, внося практический вклад в укрепление отношений между двумя странами.
Лидеры двух стран выразили удовлетворение быстрым и эффективным развитием Вьетнамско-Индонезийского стратегического партнерства во всех ключевых областях. В частности, большое развитие получило торговое сотрудничество; двусторонний товарооборот в 2022 году достиг более 14 миллиардов долларов США, превысив показатель 2021 года и достигнув самого высокого уровня за всю историю. Что касается основных направлений дальнейшего развития двусторонних отношений в ближайшее время, стороны договорились продолжать содействовать обмену делегациями и контактам на всех уровнях и каналах; эффективно выполнять подписанные соглашения.
Стороны договорились стремиться к тому, чтобы к 2028 году объем двусторонней торговли превышал 15 миллиардов долларов США, причем в более сбалансированном направлении. Президент Индонезии согласился со председателем НС Вьетнама в том, что обе стороны укрепляют поддержание существующих цепочек поставок, тесно сотрудничая для формирования новых стратегических цепочек поставок, укрепляют сотрудничество в области моря, рыболовства и новых областях, таких как цифровая трансформация, справедливый энергетический переход.
Президент Джоко Видодо поблагодарил Вьетнам за поддержку Индонезии в качестве председателя АСЕАН в 2023 году и предложил продолжить совместную работу для укрепления центральной роли АСЕАН и реализации видения АСЕАН в Индо-Тихоокеанском регионе.
По этому случаю председатель НС передал приглашение от генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга и президента Во Ван Тхыонга президенту Индонезии посетить Вьетнам в ближайшее время в этом году.