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Председатель НС Выонг Динь Хюэ провел рабочую встречу с Постоянном бюро парткома провинции Биньфыок

Председатель НС Вьетнама Выонг Динь Хюэ предложил провинции Биньфыок и городскому уезду Тьонтхань сосредоточиться на эффективном внедрении решений по улучшению качества города, его устойчивому развитию
  Председатель НС Выонг Динь Хюэ выступает с заключительной речью рабочей встречи. Фото: ВИА  

1 октября, выступая на церемонии объявления Резолюции № 570 Постоянного комитета НС о создании городского уезда Тьонтхань и его кварталов в провинции Биньфыок, председатель НС Вьетнама Выонг Динь Хюэ предложил провинции Биньфыок и городскому уезду Тьонтхань сосредоточиться на эффективном внедрении решений по улучшению качества города, его устойчивому развитию, продолжать продвигать внутренние ресурсы, потенциал и сильные стороны местности, мобилизовывать и эффективно использовать ресурсы для социально-экономического развития, эффективно использовать источники инвестиций для развития и улучшения качества города, ускорить экономический рост, применить научно-технические достижения и информационные технологии, ускорить реализацию цифровой трансформации и т. д.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ отметил, что местности необходимо ускорить реформу административных процедур, активно устранять трудности, создавать благоприятную, равную, открытую, прозрачную и дружелюбную бизнес-среду для предприятий и населения, чтобы они инвестировали в развитие производства и бизнеса.

Во второй половине того же дня председатель НС Вьетнама Выонг Динь Хюэ провел рабочую встречу с Постоянным бюро парткома провинции Биньфыок.

ВИА

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