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Председатель НС Выонг Динь Хюэ провел переговоры с председателем Совета народных депутатов Индонезии Пуаном Махарани
Председатель НС Выонг Динь Хюэ поблагодарил за теплый прием и почтительно передал председателю Совета народных депутатов Индонезии приветствия и пожелания здоровья от генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, президента Во Ван Тхыонгу и премьер-министра Фам Минь Тьиня. Выонг Динь Хюэ подчеркнул, что Вьетнам придает большое значение развитию стратегического партнерства с Индонезией, опираясь на прочную основу, построенную президентом Хо Ши Мином и президентом Сукарно, и культивированную поколениями лидеров и людей двух стран.
Лидеры двух стран договорились продолжать развивать двусторонние отношения в ближайшее время, практически отметить 10-летие стратегического партнерства и с нетерпением ожидать 70-летия установления дипломатических отношений в 2025 году, усиливать обмен высокопоставленными делегациями, контактами на высоком и всех уровнях, через каналы партии, государства, народной дипломатии, укреплять парламентское сотрудничество и сотрудничество между населенными пунктами.
Стороны договорились стремиться в ближайшее время довести двустороннюю торговлю до более чем 15 миллиардов долларов США в более сбалансированном направлении, содействовать торговле, снижать торговые барьеры и способствовать развитию новой стратегической цепочки поставок. Председатель НС Выонг Динь Хюэ предложил Индонезии открыть рынок для вьетнамской сельскохозяйственной продукции, особенно халяльных продуктов и фруктов (таких как личи, лонган и т. д.).
Лидеры также договорились укреплять сотрудничество в других важных областях, включая культуру, образование и туризм, содействовать обмену между людьми и улучшать связь за счет увеличения частоты коммерческих рейсов, включая потенциального открытия прямого рейса Ханой - Джакарта. Стороны также договорились укреплять сотрудничество в области моря и рыболовства, способствовать урегулированию вопросов, связанных с ННН.
Обсуждая региональные и международные вопросы, в контексте сложных и непредсказуемых событий, два лидера договорились продолжать укреплять консультации и тесную координацию между двумя странами на региональных и международных форумах, тесно сотрудничать на многосторонних парламентских форумах, таких как Межпарламентский совет АСЕАН (AIPA), Межпарламентский союз (IPU), Азиатско-тихоокеанский парламентский форум (APPF), продвигать солидарность и центральную роль АСЕАН, поддерживать позиции друг друга по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Два лидера в очередной раз подтвердили важность мира, стабильности, безопасности, защищенности и свободы судоходства в Восточном море, совместно поддерживать солидарность и общую позицию АСЕАН в вопросе Восточного моря, содействовать осуществлению Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC) и тесно координировать в ведении переговоров по эффективному, действенному и последовательному Кодексу поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом и Конвенцией ООН по морскому праву (ЮНКЛОС) 1982 г.
Председатель НС Вьетнама уважительно пригласил Пуана Махарани посетить Вьетнам в подходящее время, с чем хозяин встречи с радостью согласилась. По этому поводу председатель Совета народных депутатов Индонезии сообщила, что направит делегацию для участия в 9-й Глобальной конференции молодых парламентариев, организованной Национальным собранием Вьетнама в сентябре.
* По окончании переговоров лидеры двух стран стали свидетелями подписания соглашения о сотрудничестве между двумя законодательными органами.
*После этого председатель НС Выонг Динь Хюэ и председатель Совета народных депутатов Индонезии Пуан Махарани дали совместную пресс-конференцию, на которой были объявлены результаты переговоров.
Выонг Динь Хюэ заявил, что стороны провели обширный обмен мнениями о сотрудничестве между двумя странами и двумя законодательными органами, а также обменялись мерами по дальнейшему углублению традиционной дружбы и сотрудничества между двумя странами, стратегическому партнерству между двумя сторонами. Он подчеркнул, что подписание нового соглашения о сотрудничестве между Национальным собранием Вьетнама и Советом народных представителей Индонезии будет способствовать углублению стратегического партнерства между двумя странами во всех областях и выведет двусторонние отношения на новую высоту в предстоящее время.
Председатель НС оценил, что стратегическое партнерство Вьетнама и Индонезии всесторонне развивается как вширь, так и вглубь, внося позитивный вклад в динамичную, инклюзивную и устойчивую региональную структуру, основанную на международном праве. В то же время он подчеркнул, что Вьетнам и Индонезия являются естественно связанными партнерами, и потенциал сотрудничества между двумя странами огромен. Индонезия и Вьетнам полны воли, стремления и решимости сотрудничать для реализации своего стремления стать богатыми развитыми странами.