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Председатель НС Выонг Динь Хюэ провел переговоры с Председателем НС Бангладеш
По словам спецкора ВИА, сразу после официальной церемонии встречи 21 сентября 2023 года в Национальном собрании Бангладеш, Выонг Динь Хюэ провел переговоры с Ширин Шармин Чаудхури.
На переговорах Ширин Шармин Чаудхури тепло приветствовала и высоко оценила первый визит Выонг Динь Хюэ в Бангладеш. Выонг Динь Хюэ поблагодарил за уважительный прием и дружбу и с уважением передал председателю НС Бангладеш приветствия и пожелание здоровья от партийных и государственных руководителей Вьетнама.
Лидеры двух стран проинформировали друг друга о ситуации в каждой стране. Вуонг Динь Хюэ поздравил Бангладеш с недавними достижениями, особенно с ростом валового внутреннего продукта (ВВП) более чем на 7% в 2021-2022 финансовом году. Бангладеш стала вторым по величине экспортером швейной продукции в мире и является ведущей моделью строительства экологически чистых фабрик.
Обсуждая двусторонние отношения, лидеры подтвердили, что ценят традиционную дружбу между Вьетнамом и Бангладеш. В 2022 году двусторонний товарооборот достиг положительного роста на уровне 1,5 млрд долларов США. Бангладеш стала вторым по величине торговым партнером Вьетнама в Южной Азии. Обе стороны продвигаются к цели двустороннего товарооборота в 2 миллиарда долларов США.
В сфере политики, обе стороны договорились увеличить обмен делегациями на всех уровнях и по каналам государства, правительства и Национального собрания, а также обмены между людьми, способствовать реализации двусторонних механизмов, особенно Смешанного комитета по экономическому, культурному и научно-техническому сотрудничеству. Председатель НС Выонг Динь Хюэ также высоко оценил недавнее создание в Бангладеш Ассоциации Бангладешско-Вьетнамской дружбы.
Что касается торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, председатель НС Выонг Динь Хюэ предложил Бангладеш продолжать создавать условия для расширения экспорта Вьетнама в Бангладеш, особенно сильных продуктов Вьетнама, таких как сельскохозяйственная техника, материалы, бытовые товары, электроника, сельскохозяйственная и водная продукция, а также предложил обеим сторонам укреплять сотрудничество в области халяльных продуктов.
Лидеры двух стран рады сообщить, что обе стороны создали Парламентскую группу дружбы Вьетнам-Бангладеш и Парламентскую группу дружбы Бангладеш-Вьетнам, чтобы способствовать дальнейшему укреплению обмена опытом между парламентариями двух стран.
Что касается вьетнамской общины за рубежом, председатель НС Выонг Динь Хюэ попросил Бангладеш создать условия для стабильной и безопасной жизни и работы вьетнамской общины в качестве моста дружбы между двумя странами.
Обсуждая региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, два лидера договорились продолжать сотрудничать и тесно координировать свои действия на многосторонних форумах, особенно в Организации Объединенных Наций и механизмах АСЕАН. Поскольку Вьетнам и Бангладеш являются членами Совета ООН по правам человека на период 2023-2025 годов, у двух стран будет много возможностей для обмена информацией, развития сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая изменение климата и права человека.
По итогам переговоров лидеры двух стран подписали Меморандум о сотрудничестве между двумя Национальными собраниями и стали свидетелями церемонии подписания Меморандума о сотрудничестве между двумя аппаратами Национальных собраний.
По этому случаю Выонг Динь Хюэ пригласил Председателя НС Бангладеш посетить Вьетнам в удобное время. Ширин Шармин Чаудхури с радостью приняла приглашение.
Ранее председатель НС Выонг Динь Хюэ и делегация Национального собрания Вьетнама посетили и возложили венки к Мемориальному музею Отца нации Бангабандху шейха Муджибура Рахмана.