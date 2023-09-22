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Председатель НС Выонг Динь Хюэ провел переговоры с Председателем НС Бангладеш

По словам спецкора ВИА, сразу после официальной церемонии встречи 21 сентября 2023 года в Национальном собрании Бангладеш, Выонг Динь Хюэ провел переговоры с Ширин Шармин Чаудхури.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ и председатель Национального собрания Бангладеш Ширин Шармин Чаудхури сфотографировались вместе. Фото: Доан Тан/ВИА  
По приглашению председателя Национального собрания (НС) Бангладеш Ширин Шармин Чаудхури председатель НС Выонг Динь Хюэ возглавил высокопоставленную делегацию НС Вьетнама совершает официальный визит в Бангладеш с 21 по 23 сентября 2023 года. Это первый визит в Бангладеш председателя НС Вьетнама, проходящий в контексте празднования 50-летия установления дипломатических отношений (11 февраля 1973 г. - 11 февраля 2023 г.).

По словам спецкора ВИА, сразу после официальной церемонии встречи 21 сентября 2023 года в Национальном собрании Бангладеш, Выонг Динь Хюэ провел переговоры с Ширин Шармин Чаудхури.

На переговорах Ширин Шармин Чаудхури тепло приветствовала и высоко оценила первый визит Выонг Динь Хюэ в Бангладеш. Выонг Динь Хюэ поблагодарил за уважительный прием и дружбу и с уважением передал председателю НС Бангладеш приветствия и пожелание здоровья от партийных и государственных руководителей Вьетнама.

Лидеры двух стран проинформировали друг друга о ситуации в каждой стране. Вуонг Динь Хюэ поздравил Бангладеш с недавними достижениями, особенно с ростом валового внутреннего продукта (ВВП) более чем на 7% в 2021-2022 финансовом году. Бангладеш стала вторым по величине экспортером швейной продукции в мире и является ведущей моделью строительства экологически чистых фабрик.

Обсуждая двусторонние отношения, лидеры подтвердили, что ценят традиционную дружбу между Вьетнамом и Бангладеш. В 2022 году двусторонний товарооборот достиг положительного роста на уровне 1,5 млрд долларов США. Бангладеш стала вторым по величине торговым партнером Вьетнама в Южной Азии. Обе стороны продвигаются к цели двустороннего товарооборота в 2 миллиарда долларов США.

В сфере политики, обе стороны договорились увеличить обмен делегациями на всех уровнях и по каналам государства, правительства и Национального собрания, а также обмены между людьми, способствовать реализации двусторонних механизмов, особенно Смешанного комитета по экономическому, культурному и научно-техническому сотрудничеству. Председатель НС Выонг Динь Хюэ также высоко оценил недавнее создание в Бангладеш Ассоциации Бангладешско-Вьетнамской дружбы.

Что касается торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, председатель НС Выонг Динь Хюэ предложил Бангладеш продолжать создавать условия для расширения экспорта Вьетнама в Бангладеш, особенно сильных продуктов Вьетнама, таких как сельскохозяйственная техника, материалы, бытовые товары, электроника, сельскохозяйственная и водная продукция, а также предложил обеим сторонам укреплять сотрудничество в области халяльных продуктов.

Лидеры двух стран рады сообщить, что обе стороны создали Парламентскую группу дружбы Вьетнам-Бангладеш и Парламентскую группу дружбы Бангладеш-Вьетнам, чтобы способствовать дальнейшему укреплению обмена опытом между парламентариями двух стран.

Что касается вьетнамской общины за рубежом, председатель НС Выонг Динь Хюэ попросил Бангладеш создать условия для стабильной и безопасной жизни и работы вьетнамской общины в качестве моста дружбы между двумя странами.

Обсуждая региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, два лидера договорились продолжать сотрудничать и тесно координировать свои действия на многосторонних форумах, особенно в Организации Объединенных Наций и механизмах АСЕАН. Поскольку Вьетнам и Бангладеш являются членами Совета ООН по правам человека на период 2023-2025 годов, у двух стран будет много возможностей для обмена информацией, развития сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая изменение климата и права человека.

По итогам переговоров лидеры двух стран подписали Меморандум о сотрудничестве между двумя Национальными собраниями и стали свидетелями церемонии подписания Меморандума о сотрудничестве между двумя аппаратами Национальных собраний.

По этому случаю Выонг Динь Хюэ пригласил Председателя НС Бангладеш посетить Вьетнам в удобное время. Ширин Шармин Чаудхури с радостью приняла приглашение.

Ранее председатель НС Выонг Динь Хюэ и делегация Национального собрания Вьетнама посетили и возложили венки к Мемориальному музею Отца нации Бангабандху шейха Муджибура Рахмана.

ВИА/ИЖВ

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