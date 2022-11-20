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Председатель НС Выонг Динь Хюэ провел переговоры с камбоджийским коллегой, начав визит в Камбоджу
* Сразу после церемонии встречи Выонг Динь Хюэ и Самдек Хенг Самрин провели переговоры в здании НС Камбоджи.
На переговорах обе стороны подчеркнули важность первого официального визита в Камбоджу Выонг Динь Хюэ в качестве Председателя НС, выразили уверенность, что визит придаст мощный импульс продвижению традиционной дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами, а также законодательными органами, во имя процветания каждой страны.
Два лидера проинформировали друг друга о текущей ситуации в каждой стране и обсудили области сотрудничества, а также международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Выонг Динь Хюэ поздравил Камбоджу с положительными результатами, достигнутыми в качестве председателя АСЕАН в 2022 году, и успешной организацией 40-41-го саммита АСЕАН и других связанных с ним конференций. Председатель НС Вьетнама выразил уверенность в том, что Камбоджа успешно организует предстоящую 43-ю Межпарламентскую ассамблею (AIPA-43), способствуя повышению роли и положения страны.
По этому случаю Выонг Динь Хюэ передала Самдеку Хенг Самрину приветствия от генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, президента Нгуен Суан Фук и премьер-министра Фам Минь Тьиня.
Самдек Хенг Самрин поблагодарил Партию, государство и народ Вьетнама за помощь камбоджийскому народу в прошедшей борьбе за национальную независимость и сегодняшнем национальном строительстве и развитии, особенно за помощь в свержении режима геноцида. Председатель НС Камбоджи приветствовал большие достижения Вьетнама в строительстве, реконструкции и развитии страны, а также впечатляющие результаты в предотвращении и борьбе с эпидемией COVID-19, восстановлении и социально-экономическом развитии страны после пандемии, в то же время пожелал вьетнамскому народу под руководством Коммунистической партии Вьетнама во главе с Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом успешно выполнить Резолюцию 13-го партийного съезда и добиться важного прогресса на пути к цели превращения Вьетнама в развитую индустриальную страну.
По этому случаю Самдек Хенг Самрин поблагодарил Вьетнам за строительство административных зданий и оборудование, которые Вьетнам подарил НС Камбоджи, что способствовало повышению эффективности работы НС Камбоджи. Ожидается, что этот проект будет завершен в 2024 году.
Стороны выразили удовлетворение тем, что политические отношения между двумя странами постоянно укрепляются благодаря обмену делегациями высокого уровня по всем каналам и регулярным обсуждениям в различных формах, а также повышению эффективности других механизмов.
В сфере обороны и безопасности стороны договорились укреплять сотрудничество в предотвращении террористической деятельности, транснациональной преступности, контрабанды, торговли наркотиками и людьми, в очередной раз подтвердили договоренность о недопущении использования внешней враждебной силой территории одной страны для нанесения ущерба безопасности другой страны, выразили решимость демаркации остальных 16 % линии сухопутной границы ради границы мира, стабильности, сотрудничества и развития.
Пользуясь случаем, председатель НС Вьетнама Выонг Динь Хюэ поблагодарил камбоджийскую сторону за создание благоприятных условий для вьетнамской общины в учебе, жизни и ведении бизнеса в Камбодже, поблагодарил компетентные органы за оказание сотрудничества с вьетнамской стороной в успешном освобождении вьетнамских граждан, которых обманным путем заманили на нелегальную работу в некоторых заведениях иностранцев на территории Камбоджи.
Лидеры высоко оценили результаты сотрудничества между Национальными собраниями двух стран за прошедшее время, подчеркнули важность укрепления парламентского сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, высоко оценили то, что в рамках этого визита стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества между Национальными собраниями в соответствии с новым контекстом и ситуацией.
Информировав Самдека Хенг Самрина об успешной только что закрывавшейся 4-й сессии НС 15-го созыва, Выонг Динь Хюэ предложил обеим сторонам продвигать достигнутые результаты сотрудничества, поддерживать обмен визитами между председателями НС, комитетов НС, парламентских групп, парламентских групп дружбы и др., в первую очередь организовать конференцию парламентской группы дружбы в конце 2022 года в Центральном Вьетнаме.
Что касается региональных и международных вопросов, два лидера подчеркнули, что Вьетнаму и Камбодже необходимо укреплять координацию и взаимную поддержку на многосторонних форумах, особенно в рамках АСЕАН и механизмов сотрудничества субрегиона Меконга, активно способствовать укреплению солидарности, объединению и продвижению центральной роли АСЕАН, совместно вносить позитивный вклад в мир, стабильность, сотрудничество и развитие в регионе и во всем мире.
Стороны подчеркнули важность обеспечения безопасности и свободы судоходства и полетов, укрепления доверия, отказа от применения силы или угрозы применения силой, соблюдения норм международного права, разрешения конфликтов интересов мирными средствами, на основе международных права, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС).
Сразу после окончания переговоров два председателя НС подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Национальным собранием Вьетнама и Национальным собранием Камбоджи и стали свидетелями подписания соглашения о сотрудничестве между Канцелярией Национального собрания Вьетнама и Секретариат Камбоджийского Национального собрания. Два председателя НС также присутствовали на церемонии передачи НС Камбоджи оборудования на 100.000 долларов США, которое является подарком НС Вьетнама.