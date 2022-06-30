Председатель НС Выонг Динь Хюэ провел встречу с министром торговли Великобритании

Председатель НС Выонг Динь Хюэ провел беседу с министром международной торговли Великобритании Анной-Мари Тревельян.

Стороны осознают, что необходимо максимально использовать потенциал сотрудничества и создать благоприятные условия для работы британских инвесторов во Вьетнаме.

29 июня во второй половине дня (по местному времени) в Лондоне в рамках официального визита в Великобританию председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ провел встречу с министром международной торговли Великобритании Анн-Мари Тревельян.

Выступая на встрече, председатель НС Выонг Динь Хюэ высоко оценил тот факт, что Вьетнам и Великобритания подписали Двустороннее соглашение о свободной торговле (UKVFTA). Хотя оно недавно выступило в силу, оно уже приносило положительные результаты в экономическом, торговом и инвестиционном сотрудничестве между двумя странами.

Министр международной торговли Энн-Мари Тревельян тепло приветствовала председателя НС Вуонг Динь Хюэ в Великобритании с официальным визитом. Выразив свою радость по поводу того, что две страны подписали UKVFTA, министр Анн-Мари Тревельян поблагодарила председателя НС за его поддержку и значительный вклад в продвижение переговоров, а также ратификацию этого Соглашения.

Учитывая, что экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами имеет большой потенциал для дальнейшего развития, председатель НС Выонг Динь Хюэ подчеркнул, что обеим сторонам необходимо максимально использовать потенциал сотрудничества и эффективно продвигать свои обязательства в Соглашении UKVFTA. Вьетнам готов создать все благоприятные условия для работы британских инвесторов во Вьетнаме. Стороны совместно создают благоприятные условия для сотрудничества между предприятиями двух стран.

Оценив огромный потенциал экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, председатель НС Вьетнама заверил, что НС Вьетнама всегда будет поддерживать и сопровождать правительство Вьетнама в развитии сотрудничества между двумя странами.

Министр Анн-Мари Тревельян также сказала, что потенциал сотрудничества между Вьетнамом и Великобританией, особенно сотрудничества в области торговли, велик. Министр выразила надежду, что британские предприятия будут способствовать социально-экономическому развитию Вьетнама. В настоящее время Великобритания ведет переговоры о присоединении к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), и их результаты пока очень положительные.

Великобритания также уделяет внимание торговле в Индо-Тихоокеанском регионе, в котором Вьетнам занимает очень важную позицию не только как двусторонний партнер, но и как член CPTPP. Министр Энн-Мари Тревельян выразила надежду, что Великобритания скоро станет членом CPTPP.

Министр международной торговли поделилась, что у Вьетнама есть очень хорошие инструменты для того, чтобы две стороны могли развить торговые отношения. Одной из областей, в которой британский бизнес очень заинтересован во Вьетнаме, является область «зеленой» энергии, возобновляемых источников энергии. Она также отметила, что она очень заинтересована в этой области, потому что она также была министром энергетики и возобновляемой энергии. Министр Тревельян выразила надежду на укрепление сотрудничества между двумя странами в этой области.

Соглашаясь с предложением министра международной торговли, председатель НС заявил, что Вьетнам готов поддержать Великобританию в присоединении к CPTPP. Он также сообщил, что утром 29 июня он принял главу Enterprize Energy Group, которая реализует энергетический проект ветроэнергетики Thang Long, имеющий мощность 3,4 ГВт с общим объемом инвестиций около 11,9 млрд. долл. США, а аткже проект по производству водорода Thang Long 2 мощностью 2 ГВт в провинции Биньтхуан. По словам председателя НС, в ближайшее время эта сфера сотрудничества между двумя странами получит дальнейшее развитие.



