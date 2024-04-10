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Председатель НС Выонг Динь Хюэ принял руководителей крупных китайских корпораций
Он сказал, что сферы, в которые корпорация желает инвестировать во Вьетнаме, являются ключевыми сферами, привлекающими внутренние и иностранные инвестиции.
Он подчеркнул, что для выполнения обязательств Вьетнама на 26-й конференции ООН по изменению климата (COP-26) Национальное собрание Вьетнама утвердило Национальный план развития электроэнергетики на период 2021-2030 гг. с перспективой до 2050 г., а недавно премьер-министр Вьетнама выпустил план его реализации. Он добавил, что законодательный орган Вьетнама одобрил один закон и внес поправки в девять законов, включая закон об электроэнергетике, в начале 2022 года и продолжит пересматривать законы, чтобы привлечь инвесторов в эту сферу.
В свою очередь, Ван Бинотметил, что с 2018 года PowerChina сосредоточилась на развитии экологически чистой энергетики во Вьетнаме. На сегодняшний день группа участвует в строительстве многих энергетических проектов с общей стоимостью контрактов более 9 миллиардов долларов США, нанимает 1 000 работников и обязуется вести долгосрочную деятельность в стране.
Принимая Лю Хуаньминя, Зампредседателя Совета директоров корпорации BYD – производителя электромобилей, председатель НС Выонг Динь Хюэ подтвердил, что НС Вьетнама создаст благоприятные условия иностранным компаниям, в том числе китайским, для проведения эффективной инвестиционной и деловой деятельности во Вьетнаме.
BYD Co.,Ltd инвестировала в завод по производству планшетов с общим объемом инвестиций почти 270 миллионов долларов США в северной провинции Футхо в 2021 году. В настоящее время на заводе работает более 9 000 сотрудников.
Руководство компании внесло ряд предложений по льготной политике производства и продажи новых энергетических автомобилей во Вьетнаме.
В ходе приема Генерального директора китайской корпорации редкоземельных металлов (CREG) Лю Лэйюня председатель НС Выонг Динь Хюэ высоко оценил потенциал и опыт CREG, добавив, что минеральная промышленность, в том числе редкоземельная, является стратегической отраслью и основой для развития многих других важных отраслей. Вьетнам приветствует компании, желающие изучать и сотрудничать в области ключевых полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов, с целью содействия социально-экономическому развитию в соответствии с законодательством Вьетнама.
Принимая Председателя Совета директоров компании «Haosen» Дун Дэси, председатель НС приветствовал новый инвестиционный план компании во Вьетнаме и ее обязательство по внесению вклада в процесс социально-экономического развития, экспортную деятельность и создание рабочих мест.
На встречах глава НС Вьетнама сказал, что НС и правительство Вьетнама продолжают прилагать усилия по улучшению инвестиционной среды, дальнейшему совершенствованию политики и законодательства для привлечения большего числа международных корпораций и компаний к инвестированию во Вьетнам.
Руководители китайских корпораций и предприятий выразили заинтересованность в политике Вьетнама по поддержке иностранных технологических предприятий, высоко оценили то, что Вьетнам имеет множество преимуществ в экспорте.