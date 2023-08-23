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Председатель НС Выонг Динь Хюэ принял председателя японской партии чистой политики Ямагучи Нацуо
Две страны регулярно обмениваются делегациями на всех уровнях. На основе хороших отношений укрепление парламентского сотрудничества и обмены между людьми являются наиболее фундаментальными и ключевыми факторами, основой для консолидации и укрепления вьетнамско-японских отношений.
Выонг Динь Хюэ сказал, что обе стороны обменялись многими идеями по реализации 3 связей, отмеченных в Совместном заявлении по случаю визита Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в Японию. Это стратегическая связь между двумя экономиками, связь для увеличения нового производства и стратегическая связь в подготовке и развитии человеческих ресурсов.
Отметив, что НС Вьетнама поддерживает Японию в развитии отношений со странами АСЕАН, усилении роли в механизмах регионального сотрудничества, таких как субрегиональный механизм Меконга и т. д., председатель Национального собрания Вьетнама предложил председателю партии чистой политики продолжать поддерживать обмен законодательными делегациями и на всех уровнях, продвигать роль парламентской группы дружбы Вьетнам-Япония и Парламентского союза Япония-Вьетнам.
В настоящее время в Японии живут, работают и учатся 500.000 вьетнамцев. Подтверждая, что Национальное собрание и правительство Вьетнама создали и всегда будут создавать самые благоприятные условия для японских предприятий и сообществ Выонг Динь Хюэ высоко оценил усилия Японии по совершенствованию системы стажировки и выразил надежду, что Ямагучи, а также правительство и парламент Японии будут уделять больше внимания трудовому сотрудничеству двух стран.
Председатель японской партии чистой политики высоко оценил усилия Вьетнама по поддержанию мира и прозрачному обеспечению соблюдения законов на море, основанному на международном праве. Выонг Динь Хюэ выразил надежду, что Япония будет и впредь поддерживать взгляды и позиции Вьетнама и АСЕАН в поддержании мира и стабильности и урегулировании споров в Восточном море мирными средствами в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г. (ЮНКЛОС).
На встрече председатель японской партии чистой политики Ямагучи Нацуо выразил глубокие соболезнования семье, Партии и государству Вьетнама в связи с кончиной тем днем заместителя премьер-министра Ле Ван Тханя.