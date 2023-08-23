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Председатель НС Выонг Динь Хюэ принял председателя японской партии чистой политики Ямагучи Нацуо

Утром 23 августа в Доме Национального Собрания (НС) Председатель Национального Собрания Выонг Динь Хюэ принял председателя японской партии чистой политики Ямагучи Нацуо.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ (справа) принял председателя Партии чистой политики Японии Ямагути Нацуо. Фото: ВИА  
Выонг Динь Хюэ и Ямагучи Нацуо высоко оценили дружеское сотрудничество между Вьетнамом и Японией. В контексте непредсказуемых изменений в мире вьетнамско-японские отношения имеют общий знаменатель 50-летнего политического доверия, общие стратегические интересы, что создают возможности для укрепления сотрудничества.

Две страны регулярно обмениваются делегациями на всех уровнях. На основе хороших отношений укрепление парламентского сотрудничества и обмены между людьми являются наиболее фундаментальными и ключевыми факторами, основой для консолидации и укрепления вьетнамско-японских отношений.

Выонг Динь Хюэ сказал, что обе стороны обменялись многими идеями по реализации 3 связей, отмеченных в Совместном заявлении по случаю визита Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в Японию. Это стратегическая связь между двумя экономиками, связь для увеличения нового производства и стратегическая связь в подготовке и развитии человеческих ресурсов.

Отметив, что НС Вьетнама поддерживает Японию в развитии отношений со странами АСЕАН, усилении роли в механизмах регионального сотрудничества, таких как субрегиональный механизм Меконга и т. д., председатель Национального собрания Вьетнама предложил председателю партии чистой политики продолжать поддерживать обмен законодательными делегациями и на всех уровнях, продвигать роль парламентской группы дружбы Вьетнам-Япония и Парламентского союза Япония-Вьетнам.

В настоящее время в Японии живут, работают и учатся 500.000 вьетнамцев. Подтверждая, что Национальное собрание и правительство Вьетнама создали и всегда будут создавать самые благоприятные условия для японских предприятий и сообществ Выонг Динь Хюэ высоко оценил усилия Японии по совершенствованию системы стажировки и выразил надежду, что Ямагучи, а также правительство и парламент Японии будут уделять больше внимания трудовому сотрудничеству двух стран.

Председатель японской партии чистой политики высоко оценил усилия Вьетнама по поддержанию мира и прозрачному обеспечению соблюдения законов на море, основанному на международном праве. Выонг Динь Хюэ выразил надежду, что Япония будет и впредь поддерживать взгляды и позиции Вьетнама и АСЕАН в поддержании мира и стабильности и урегулировании споров в Восточном море мирными средствами в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г. (ЮНКЛОС).

На встрече председатель японской партии чистой политики Ямагучи Нацуо выразил глубокие соболезнования семье, Партии и государству Вьетнама в связи с кончиной тем днем заместителя премьер-министра Ле Ван Тханя.

ВИА/ИЖВ

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