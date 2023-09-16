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Председатель НС Выонг Динь Хюэ принял председателя Национального собрания Королевства Тонга

Днем 15 сентября в Национальном конференц-центре (Ханой) председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ принял председателя Национального собрания Королевства Тонга Лорда Факафануа.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ принял председателя Национального собрания Тонги Лорда Факафануа. Фото: Зоан Тан/ВИА  
Выонг Динь Хюэ тепло приветствовал и поблагодарил Лорда Факафануа за непосредственное участие в 9-й Глобальной конференции молодых парламентариев, считая, что жест демонстрирует сильную поддержку, и способствует успеху этой конференции.

Заявив, что Вьетнам хочет укрепить отношения с островными странами южной части Тихого океана, председатель НС подтвердил, что Вьетнам всегда поддерживает Тонгу, а также другие островные страны южной части Тихого океана в более тесном сотрудничестве с АСЕАН.

Поблагодарив Королевство Тонга за поддержку Вьетнама в качестве члена Совета ООН по правам человека, председатель НС сообщил, что руководство Вьетнама дало согласие на установление дипломатических отношений с Королевством Тонга. Отметив, что парламенты двух стран являются членами МПС, председатель НС выразил уверенность, что установление дипломатических отношений станет очень важным первым шагом для реализации совместной деятельности как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.

Посетив Вьетнам впервые, Лорд Факафануа сказал, что визит состоялся в нужное время, сообщил, что король Тонги одобрил установление дипломатических отношений между двумя странами. Председатель НС Тонги выразил уверенность, что установление дипломатических отношений докажет, что Тонга, как и другие островные государства южно-тихоокеанского региона, желают и дальше укреплять отношения сотрудничества с Вьетнамом.

Председатель НС Тонги заявил, что Тонга, как островное государство, также сталкивается с проблемами в процессе строительства и развития страны. Посещая эту конференцию, он надеется получить опыт от Вьетнама, особенно НС Вьетнама, где высока доля молодых депутатов.

На встрече лидеры двух стран выразили радость по поводу предстоящего установления дипломатических отношений, что отвечает чаяниям двух народов. Обе страны разделяют одно и то же мнение о готовности дружить со странами всего мира ради мира, сотрудничества и развития.

По этому случаю председатель НС Тонги Лорд Факафануа передал приветствия от короля Тонги Выонг Динь Хюэ и надеется вскоре встретить его с официальным визитом в Королевство Тонга. 

ИЖВ/ВИА

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