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Председатель НС Выонг Динь Хюэ принял председателя Национального собрания Королевства Тонга
Заявив, что Вьетнам хочет укрепить отношения с островными странами южной части Тихого океана, председатель НС подтвердил, что Вьетнам всегда поддерживает Тонгу, а также другие островные страны южной части Тихого океана в более тесном сотрудничестве с АСЕАН.
Поблагодарив Королевство Тонга за поддержку Вьетнама в качестве члена Совета ООН по правам человека, председатель НС сообщил, что руководство Вьетнама дало согласие на установление дипломатических отношений с Королевством Тонга. Отметив, что парламенты двух стран являются членами МПС, председатель НС выразил уверенность, что установление дипломатических отношений станет очень важным первым шагом для реализации совместной деятельности как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.
Посетив Вьетнам впервые, Лорд Факафануа сказал, что визит состоялся в нужное время, сообщил, что король Тонги одобрил установление дипломатических отношений между двумя странами. Председатель НС Тонги выразил уверенность, что установление дипломатических отношений докажет, что Тонга, как и другие островные государства южно-тихоокеанского региона, желают и дальше укреплять отношения сотрудничества с Вьетнамом.
Председатель НС Тонги заявил, что Тонга, как островное государство, также сталкивается с проблемами в процессе строительства и развития страны. Посещая эту конференцию, он надеется получить опыт от Вьетнама, особенно НС Вьетнама, где высока доля молодых депутатов.
На встрече лидеры двух стран выразили радость по поводу предстоящего установления дипломатических отношений, что отвечает чаяниям двух народов. Обе страны разделяют одно и то же мнение о готовности дружить со странами всего мира ради мира, сотрудничества и развития.
По этому случаю председатель НС Тонги Лорд Факафануа передал приветствия от короля Тонги Выонг Динь Хюэ и надеется вскоре встретить его с официальным визитом в Королевство Тонга.