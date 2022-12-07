НОВОСТИ
Председатель НС Выонг Динь Хюэ принял председателя комитета по иностранным делам Новой Зеландии
На встрече с председателем Комитета по иностранным делам, обороне и торговле Дженни Салесой председатель НС Выонг Динь Хюэ выразил свою радость в связи с первым официальным визитом в Новую Зеландию в качестве председателя НС и возможностью напрямую обменяться областями сотрудничества, важными для отношений между двумя странами, входящими в круг компетенции парламента, включая иностранные дела, торговлю и оборону.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ высоко оценил сотрудничество специализированных учреждений НС двух стран, в том числе комитета новозеландского парламента по иностранным делам, обороне и торговле, в продвижении парламентского сотрудничества в частности и вьетнамо-новозеландского стратегического партнерства в целом, практически нацеленное на празднование 50-летия установления отношений между двумя странами в 2025 году.
Председатель Комитета по иностранным делам, обороне и торговле Дженни Салеса приветствовала визит председателя НС Выонг Динь Хюэ; подтвердив, что парламент Новой Зеландии и комитет, которым она руководит, всегда поддерживают дальнейшее укрепление отношений с Вьетнамом.
Г-жа Дженни Салеса подчеркнула, что в контексте нестабильной и сложной мировой и региональной ситуации обеим странам необходимо и далее укреплять сотрудничество, и Новая Зеландия желает диверсифицировать своих торговых партнеров, включая Вьетнам, особенно когда две страны участвуют в региональных и глобальных экономические соглашениях и договорах, таких как Зона свободной торговли АСЕАН-Австралия-Новая Зеландия (AANZFTA), всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (RCEP).
Стороны договорились продвигать приоритетные области сотрудничества, в том числе разработку конкретных планов, и далее продвигать роль Совместного комитета по экономике и торговле Вьетнама и Новой Зеландии в стремлении к тому, чтобы к 2024 году общий товарооборот двух стран достиг рубежа в 2 млрд. долл. США, что соответствует стратегическому партнерству между двумя странами...
На встрече с лидером Националистической партии (оппозиция) г-ном Кристофером Луксоном, председатель НС Выонг Динь Хюэ подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение отношениям с Новой Зеландией по всем каналам партии, государства, парламента и народной дипломатии, включая отношения с различными политическими партиями в парламенте Новой Зеландии.
Г-н Кристофер Люксон заявил, что Национальная партия приветствует официальный визит в Новую Зеландию председателя НС Выонг Динь Хюэ выразил гордость сильным развитием отношений двух стран как на двустороннем, так и на многостороннем уровне; подтвердил, что всегда придает большое значение укреплению отношений с Вьетнамом и желает способствовать развитию отношений между двумя странами во всех областях.
На встрече с министром образования Новой Зеландии Крисом Хипкинсом председатель НС Выонг Динь Хюэ выразил удовлетворение встречей с министром в ходе официального визита в Новую Зеландию.
В общих отношениях между двумя странами сотрудничество в области образования и обучения является одним из ключевых направлений, подчеркнул председатель НС. Новая Зеландия имеет продвинутое и качественное образование, а Вьетнам имеет большую потребность в образовании с прогнозом, что к 2035 году будет около 3,5 млн. человек, нуждающихся в университетской подготовке.
Председатель НС высоко оценил стипендиальные программы Новой Зеландии для Вьетнама, способствующие подготовке высококвалифицированных вьетнамских кадров. В ближайшее время председатель НС предложил Министерству образования Новой Зеландии продолжать поддерживать и увеличивать количество ежегодных стипендий правительства Новой Зеландии для вьетнамских студентов; поделиться опытом Новой Зеландии в реформировании образования и создать условия для реализации двумя сторонами соглашений о сотрудничестве в сфере образования.