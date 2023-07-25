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Председатель НС Выонг Динь Хюэ принял посла Франции Николя Варнери

Во второй половине дня 24 июля в Доме Национального собрания (НС) Председатель Выонг Динь Хюэ принял уходящего посла Франции Николя Уорнери.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ принимает посла Франции во Вьетнаме Николя Уорнери. Фото: Ан Данг/ВИА  
Рад встретить посла Николаса Уорнери, Выонг Динь Хюэ подчеркнул, что во время его работы во Вьетнаме мир, а также Франция и Вьетнам столкнулись со многими трудностями, в том числе с воздействием пандемии COVID-19, в мире произошло много сложных и непредсказуемых событий. В этом контексте стратегическое партнерство Вьетнама и Франции продолжает укрепляться во всех аспектах. Высокопоставленные лидеры двух стран встретились и вели переговоры лично и онлайн. В частности, Председатель Сената Жерар Ларше совершил официальный визит во Вьетнам, вместе с Председателем НС Выонг Динь Хюэ начав ряд мероприятий, приуроченных к 50-летию установления дипломатических отношений между двумя странами (1973-2023 гг.).

Помимо очень положительных политико-дипломатических отношений продолжают укрепляться и развиваться экономические, торговые, инвестиционные и другие каналы сотрудничества. Председатель НС особо высоко оценил 12-ю конференцию по местному сотрудничеству Вьетнама и Франции на тему «Местное сотрудничество: движущая сила восстановления и устойчивого и всестороннего развития после пандемии COVID-19», состоявшуюся в Ханое.

В этих результатах сотрудничества замечен очень важный вклад со стороны посла и сотрудников посольства Франции во Вьетнаме, а также посла и сотрудников посольства Вьетнама во Франции.

Со своей стороны Посол Николас Уорнери поблагодарил Председателя НС за прием, выразил удовлетворение совершившимся во время своего рабочего срока во Вьетнаме добрым делам и поддержкой друг друга в борьбе с пандемией COVID-19, а также очным и онлайн-встречам между высшим руководством, министерствами и ведомствами.

Посол сообщил, что согласно плану в декабре в Хюэ состоятся культурные мероприятия, приуроченные к завершению 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. До конца года будет проведен ряд мероприятий в экономическом сотрудничестве, исследованиях... Посол выразил удовлетворение тем, что соответствующие ведомства двух сторон недавно реализовали конкретный проект сотрудничества в реализации Соглашения о партнерстве по справедливому энергетическому переходу (JETP).

Председатель НС Выонг Динь Хюэ выразил надежду, что, помимо очень хороших политических, дипломатических и народных обменов, Вьетнам и Франция продолжат дальнейшее укрепление сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций и туризма. Обе стороны продолжают координировать свои действия для ускорения строительства, завершения и ввода в эксплуатацию городской железнодорожной линии Ньон-Ханой; продвижение проекта ремонта моста Лонгбиен в пешеходный мост в Ханое.

Подчеркнув, что ратификация Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA) и снятие предупреждения Европейской комиссии (ЕК) о «желтой карточке» в отношении вьетнамских морепродуктов являются двумя очень неотложными вопросами, Председатель НС предложил Европейскому Союзу, Европейскому парламенту, а также парламентам стран-членов в ближайшее время содействовать решению этих двух вопросов.

Пользуясь случаем, Председатель НС уважительно повторил приглашение Сената и Палаты представителей Франции направить делегации для участия в 9-й Глобальной конференции молодых парламентариев во Вьетнаме в сентябре.

Посол Николя Варнери поблагодарил и сказал, что передаст приглашение французской парламентской делегации, в то же время он поделился, что парламентская группа дружбы Франция-Вьетнам в сенате Франции в ближайшее время посетит Вьетнам, чтобы способствовать сотрудничеству между парламентскими группами двух стран, а также узнать о стране и народе Вьетнама.

ВИА/ИЖВ

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