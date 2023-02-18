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Председатель НС Выонг Динь Хюэ принял первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Председатель НС Выонг Динь Хюэ сказал, что визит г-на Адрея Яцкина имеет большое значение, поскольку он приурочен к празднованию 10-летия установления всеобъемлющего стратегического партнерства
  Председатель НС Выонг Динь Хюэ (четвертый справа) фотографируется с российскими делегатами на приеме. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 17 февраля в здании Национального собрания (НС) председатель НС Выонг Динь Хюэ принял первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (РФ) Андрея Яцкина - Председателя Группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания РФ с НС Вьетнама и других членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ, находящихся с рабочим визитом во Вьетнаме.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ сказал, что визит г-на Адрея Яцкина имеет большое значение, поскольку он приурочен к празднованию 10-летия установления всеобъемлющего стратегического партнерства (2012-2022 гг.), подготовке к празднованию 100-летия приезда Хо Ши Мина в Россию (1923–2023 гг.); это также первый обмен делегациями между руководителями парламентов двух стран после пандемии COVID-19.

Председатель НС подтвердил, что РФ является одним из ведущих и приоритетных партнеров во внешней политике Вьетнама; НС Вьетнама желает продолжать существенное и эффективное сотрудничество с РФ в областях, отвечающих общим интересам двух народов, во имя мира, стабильности и развития в регионе и в мире.

На встрече председатель НС Выонг Динь Хюэ и первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ договорились о том, что обе стороны обсудят, обменятся мнениями и доработают проект, чтобы продлить соглашение о сотрудничестве между НС Вьетнама и Советом Федерального Собрания РФ.

Обеим сторонам необходимо сотрудничать в ликвидации трудностей и препятствий для практического и эффективного развития экономических, торговых и инвестиционных отношений между двумя странами; продолжать укреплять сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, особенно в сферах сельского, лесного, рыбного хозяйства и продовольствия.

Вьетнам и РФ продолжают отмечать ключевую роль сотрудничества в области обороны и безопасности в отношениях двух стран, продолжая укреплять сотрудничество в этой области.

Обе стороны вскоре обсудят возобновление полетов после пандемии COVID-19 для развития сотрудничества в сфере туризма, расширения контактов в рамках народной дипломатии в отношении двух стран и экономического сотрудничества, а также для удовлетворения требований инвесторов, предприятий и граждан двух стран.

Подчеркнув, что парламентское сотрудничество является важным каналом взаимодействия в рамках Всеобъемлющего стратегического партнерства Вьетнама и РФ, председатель НС Выонг Динь Хюэ высоко оценил итоги переговоров заместителя председателя НС Нгуен Кхак Диня и первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, состоявшихся утром того же дня; договорились продолжать укреплять обмен делегациями высокого уровня и на всех уровнях; содействовать и развивать сотрудничество на уровне местных органов власти. Результаты переговоров станут основой для того, чтобы обе стороны продолжали укреплять и развивать сотрудничество между двумя законодательными органами и между двумя парламентскими группами дружбы.

ВИА/ИЖВ

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