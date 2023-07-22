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Председатель НС Выонг Динь Хюэ принял министра финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен высоко оценила прогресс в отношениях двух стран за последнее время, подтвердила, что США придают большое значение всеобъемлющему партнерству между Вьетнамом и США и продолжают его углубление. Джанет Йеллен уверена, что Вьетнам успешно реализует цели развития страны и США надеются внести свой вклад в этот процесс.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ подтвердил, что во внешней политике Вьетнама, направленной на независимость, уверенность в своих силах, мир, сотрудничество и развитие, диверсификацию и многосторонность международных отношений, США являются очень важным партнером. Он поддерживал укрепление стабильных, долгосрочных и содержательных двусторонних отношений на благо двух стран, во имя мира, дружбы и сотрудничества в регионе и мире.
Выонг Динь Хюэ высоко оценил программу визита министра финансов США, ее встречи и рабочие совещания с премьер-министром, главой Отдела ЦК КПВ по экономическим вопросам, министром финансов и управляющим Государственного банка Вьетнама.
Что касается торгово-инвестиционного сотрудничества, председатель НС предложил сторонам активно координировать свои действия для создания и внедрения новых и более эффективных двусторонних и многосторонних механизмов сотрудничества. Подтвердив, что Вьетнам не проводит политику положительного сальдо торгового баланса с США, председатель НС заявил, что Вьетнам продолжает совершенствовать правовую систему, улучшать инвестиционную и деловую среду и создавать благоприятные условия для долгосрочной и успешной работы американских предприятий во Вьетнаме, поделился, что много раз обсуждал с конгрессменами и бизнесменами США свое желание поднять инвестиционный рейтинг США во Вьетнаме.
Председатель НС предложил США признать экономику Вьетнама рыночной, ограничить технические и средства торговой защиты для облегчения вьетнамского экспорта в США.
Что касается сотрудничества в ответ на изменение климата и развитие энергетики, председатель НС предложил США поддержать Вьетнам в справедливом энергетическом переходе, особенно в финансах, чтобы обеспечить баланс и гармонизацию выгод и затрат государства, людей и бизнеса.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что внимательно изучит вопросы, затронутые Выонг Динь Хюэ, и даст конкретные ответы по вопросам, которые могут быть реализованы в ближайшее время.
Министр финансов Джанет Йеллен высоко оценила «План действий по обменному курсу и прозрачности информации», который Вьетнам недавно реализовал. Стороны ведут активный и конструктивный диалог и надеются на продолжение сотрудничества в этой области.
Приветствуя принятие Вьетнамом и его партнерами Политической декларации о создании Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP) в декабре 2022 года, Джанет Йеллен высоко оценила позитивные шаги Вьетнама по реализации этой Декларации, подчеркнув, что США поддерживают Вьетнам в доступе к многосторонним финансовым источникам, а также к частному финансированию для реализации процесса энергетического перехода.